Nagehan Alçı: İmamoğlu ve ekibi ile sadece gazetecilik amaçlı görüşmelerim oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianamede Servet Yıldırım isimli bir şoför, 2023 yılında gazeteci Nagehan Alçı’nın tutuklu Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile bir otel odasında 5-6 saat görüştüğünü iddia etmişti.

İddiaların kamuoyunda gündem olmasının ardından gazeteci Nagehan Alçı'dan açıklama geldi. Alçı, iddiaları yalanlayarak, "Bir gazeteci olarak bilgi almak için ofis ortamında yapılan görüşme ile ilgili böyle bir çarpıtma çok çirkin ve ahlak dışı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile sadece gazetecilik amaçlı görüşmelerim oldu" ifadelerini kullandı.

"OFİS OLARAK KULLANDIKLARI BİR YER"

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, T24 köşesinde gazeteci Nagehan Alçı ile konu hakkında konuştuğunu yazdı.

Bildirici'nin aktardığına göre Alçı, şunları söyledi:

“Orası otel odası değil, görüşmelerde ofis olarak kullandıkları bir yerdi. 5-6 saat gittiğim yalan, en fazla 1-2 saat. Orada birçok kişiyle görüşülüyordu, başka insanlar da vardı. Ofis olarak sunulan yerin şoförün tuttuğu bir oda olduğunu bilsem orada asla görüşmezdim ama hep ben gittiğimde orada bir hareket vardı. Hakikaten ofis ortamıydı orası, otel odası veya rezidans dairesi değildi.

Bir gazeteci olarak bilgi almak için ofis ortamında yapılan görüşme ile ilgili böyle bir çarpıtma çok çirkin ve ahlak dışı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile sadece gazetecilik amaçlı görüşmelerim oldu.”

Bildirici, söz konusu olayı ise şöyle yorumladı: "Alçı’nın gazeteci olarak görüşlerine katılmasak, bazen eleştirsek de özel yaşam hakkını savunabilmeli, lekelenmeme hakkına saygı göstermeliyiz. Hukuk herkes gibi, gazetecilere de lazım…"