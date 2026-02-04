Nagehan Alçı’ya deprem bölgesinden büyük tepki: 'İnsani değerlerini yitirdiği için böyle konuşuyor'

Deprem bölgesindeki yurttaşlara yönelik Nagihan Alçı'nın açıklamalarına tepkiler sürüyor.

Sosyolog, Araştırmacı Semih Turan, sosyal medyadan “Konteyner kentlerde devletin sağladığı elektrik, su ve ısınmanın yanısıra devamlı gelen gıda ve temel ihtiyaç yardımları nedeniyle maalesef bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş. Bütün kısıtlı imkan ve zorluklara rağmen bu nedenle konteynerlardan çıkmak istemiyorlar...Elbette hayat koşulları zorlu, büyük acılar yaşadılar ama hayat devam ediyor ve dünyanın hiç bir devleti sonsuza kadar tüm yaşam masraflarını üslenemez… Para harcama refleksleri zayıfladığı ve elektrik, ısınma gibi giderleri karşılamak istemedikleri için hak sahibi olan ve evleri teslim edilen vatandaşların bir kısmı sağlam ve yeni evlerine geçmektense konteyner koşullarında yaşamaya devam ediyorlar” ifadelerini kullanan Alçı’nın toplum psikolojisinden habersiz olduğunu söyledi.

Turan, “Afet sonrası bölge insanında güvensizlik ve yabancılaşma başlar. Bu da yeniden topluma uyumlu hale gelmeyi zorlaştırır” dedi.

‘NORMALDE BİRSE, AFET BÖLGESİNDE ON’

Deprem bölgesindeki insanların hem deprem anında hem de deprem sonrasında çeşitli zorluklar yaşadığını anımsatan Turan, “Soğuktan ölen yurttaşlar bile oldu. Ülke geneli için konuştuğumuz ve “sosyal anomali” dediğimiz toplumsal değerlerin yıpranması normal bir yerde bir yaşanıyorsa afet bölgesinde on yaşanıyor” uyarısında bulundu. Turan, afet bölgesindeki depremzedelerin normal yurttaşlar gibi değerlendirilmesini ‘empati yoksunluğu’ olarak değerlendirdi.

“HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Alçı’nın açıklamalarına Defne’de bulunan konteyner kentten yanıt veren CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise, “Alçı, insani değerlerini yitirdiği için bu biçimde yorum yapıyor” dedi. Mullaoğlu’nın yanında bulunan depremzede yurttaşlar da “Sizlerde burada kalmaktan mutlu musunuz” sorusuna hayır yanıtı verdi. “Alçı’nın buradaki insanların yaşadığı acıları, travmaları bilmeden oturduğu köşkten hayata bakması kabul edilemez olduğunu belirten Mullaoğlu, “Yarım saattir buradayız, herkesin ayrı bir hikayesi var. Başka bir acısı var. Hepsi hayata tutunmaya çalışıyor. Devletin samimi bir şekilde bu insanlara yardımcı olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BOĞAZ MANZARALI VİLLA AYRINTISI

Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'nın Bank Asya'nın kredisiyle aldıkları İstanbul Çengelköy'deki boğaz manzaralı villa daha önce 19 Ağustos 2024 tarihinde 165 milyon lira değerle satışa çıkmıştı.