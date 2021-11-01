Nagehan Alçı'dan "25 Haziran 2023’te 'Squid Game'in Türkiye versiyonunu izleriz" çıkışı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 10:51

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Cumhuriyet 100 yaşına girerken nasıl bir Türkiye olacak?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmaya başlandığı ilk yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sık sık destekleyen Nagehan Alçı, bugünkü yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Eğer başkanlık seçimlerine gidilirse 25 Haziran 2023’te 'Squid Game'in Türkiye versiyonunu izleriz." diyen Alçı, "Kazananın her şeyi kazandığı ve kaybedenin adeta öldüğü bir seçim. Tam bir Squid Game." ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Eğer başkanlık seçimlerine gidilirse 25 Haziran 2023’te 'Squid Game'in Türkiye versiyonunu izleriz.

Kazananın her şeyi kazandığı ve kaybedenin adeta öldüğü bir seçim. Tam bir Squid Game…

Bir tarafta tüm devlet gücünü arkasına almış ve 'Biz 15 Temmuz’da can vererek, şehitlerimizin kanlarıyla direnerek kazandık' diyen bir rejim diğer tarafta şimdiden havaya girmiş 'Geldikleri gibi giderler' diyen bir muhalefet.

Bu gidişat durdurulmazsa yaşanacak olanlar, yani dehşet bir trafik sıkışıklığı ve neticesi sürpriz olmayacak…

Mevcut sistemden vazgeçiş ve Başbakanlık modeline geçilerek yapılacak bir 25 Haziran 2023 TBMM seçimleri bu trafiğin tıkanmadan akmasını sağlayacak tek çözüm.

Fakat acaba trafikteki tüm tarafların olgunluktan ve ortak akıldan bu kadar uzak olduğu bugünkü gibi bir ortamda bunu başarabilecek miyiz?

Yoksa yine mi kardeş kavgaları yaşanacak? Aynı filmi başa sarıp yeniden mi görecek Türkiye?

Bu ülke; aydınlarıyla, siyasetçileriyle ve sosyal medyasıyla duygusal ve çocuksu özelliklerinden kurtulabilecek mi? Tarihten ders alıp bilge davranabilecek mi?

Yoksa 80 öncesi 12 Eylül askeri rejimine koşar adım gittiğimiz gibi şimdi de Rus tarzı bir rejime mi koşar adım gideceğiz?

'Biz Rusya tarzı rejime gidiş sürecine karşı direniyoruz Nagehan Alçı' diyen okurlarımı duyar gibiyim.

12 Eylül 1980 öncesi yüzde 42 almış CHP ve yüzde 38 almış AP de askeri rejim istemiyordu ama toplumun yüzde 80’i olmalarına rağmen o kadar duygusal ve akılsız davrandı ki bu iki parti, netice Türkiye için 12 Eylül felaketi oldu.

Yani salt karşı çıkmak değil, akıl ile öngörü ile karşı çıkmak önemli."