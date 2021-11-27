Nagehan Alçı'dan Osman Kavala yanıtı: 'Tamamen hukuk dışı'
TV5'te Konuşmadan Olmaz isimli programda konuşan Nagehan Alçı, Gezi Direnişi Davası'nda tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala hakkında konuştu. Alçı, Kavala'nın siyasi rejim tarafından hukuksuz bir şekilde içerde tutulduğunu söyledi.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, TV5'te katıldığı programda Osman Kavala hakkında konuştu. Kavala'nın siyasi rejim tarafından hukuksuz bir şekilde içerde tutulduğunu ifade eden Alçı, davanın 'tamamen siyasi' olduğunu ifade etti.
"Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi; ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Alçı, "Çok üzgünüm. Ben herhalde medyada Osman Kavala'nın tutukluluğuna en çok itiraz eden isimlerden biriyim; belki birincisiyim. Baştan sona temelsiz bir iddianame.Tamamen hukuk dışı, somutlaştırılamamış..." dedi.
Davaya ilişkin, "Siyasi mi?" sorusuna ise Alçı, "Elbette ki siyasi" yanıtını verdi. Alçı, "Peki neden ve kimler tarafından içerde tutuluyor" diye sorulduğunda da AKP ve MHP'den oluşan iktidara işaret ederek, "Siyasi rejim tarafından içerde tutuluyor" cevabını verdi.
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