Narin Güran cinayeti ile ilgili yayın yasağı kaldırıldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Narin Güran cinayeti ile ilgili yayın yasağı kaldırıldı
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DHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 17:24

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan ve dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, son yolculuğuna uğurlandı. Narin'in cansız bedeni bugün otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze namazı Batı Karakoç Mahallesi'ndeki bir camide kılınan Narin Güran, öldürüldüğü köyde Tavşantepe Köy mezarlığında defnedildi.

Narin'in kesin ölüm sebebi otopsi işleminde alınan doku örnekleri üzerinde yapılacak incelemelerin sona ermesinin ardından belli olacak.

Narin'in ölümüne ilişkin, aralarında birinci derece yakınlarının da bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında. Narin'in amcası Salim Güran'ın tutukluluğu ise sürüyor.

YAYIN YASAĞI KALDIRILDI

Soruşturma sürerken; Narin cinayetine ilişkin yayın yasağı da kaldırıldı. Gelişmeyi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu.

Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYUNUN VE YAYINCILARIMIZIN BİLGİSİNE!

Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır.

Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Yasağa uyan sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun  maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum."


Etiketler: #Narin Güran #yayın yasağı #RTÜK

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