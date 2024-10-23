Narin Güran cinayetinde iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:09

Güncelleme: 23.10.2024 - 15:17

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 'kaybolduğu' izlenimi verildikten haftalar sonra katledildiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde iddianame kabul edildi.

İlk duruşma ise 7 Kasım'da görülecek.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

İddianamede, tutuklu şüphelilerden Narin'in amcası Salim, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

ŞÜPHELİLER NEYLE SUÇLANIYOR?

İddianamede, tutuklu şüphelilerden Narin'in amcası Salim, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçunu işlemekle suçlanıyor.

İddianamede, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi.

Söz konusu şüphelilerin Narin Güran’ı müşterek bir şekilde boğdukları konusunda yeterli şüphenin oluştuğu kaydedildi.

Güran’ın hangi nedenle öldürüldüğü ise belirlenemedi.

İddianamenin sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Dosyada bulunan kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu, kriminal raporlar, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde izah olunan ve çelişkileriyle ortaya konulan sebeplerle şüpheliler soruşturmanın en başından itibaren çelişkili, hayatın olağan akışına aykırı, toplum düzeninin ve aile yaşantısının getirdiği genel kurallar ve teamüllere aykırı tutum ve davranışlar içerisinde olmuşlardır. İlk günden itibaren kayıp çocuk olarak ihbarda bulunarak ve Narin Güran'ın son görüldüğü saate ilişkin çelişkiler yaratarak bulunmasını ve olayın ortaya çıkmasını engelledikleri tespit edilmiştir.”

‘AİLE ORGANİZE BİÇİMDE SAKLAMAYA ÇALIŞTI’

İddianamede örneklerle aile ve akrabalarca arama çalışmalarının sekteye uğratıldığı belirtildi.

Kolluk birimlerince yapılan araştırmalarda Narin Güran'ın ikamet ettiği köyde bulunanların çok büyük bir kısmının akraba olması, son görüldüğü yerin evine çok yakın mesafede olması, yapılan kamera ve plaka tespit çalışmalarında olay mahalline yabancı kişi ya da araç girişinin bulunmaması hususları da dikkate alındığında, olayın aile içerisinde gerçekleştiği ve aile tarafından organize biçimde saklanılmaya çalışıldığı kanaatinin oluştuğu iddianamede ifade edildi.

Aynı zamanda köy muhtarı olan amca Salim Güran'ın ailenin tarlalarını ekip biçtiği, bu nedenle ailenin önde geleni olarak hareket ettiği ifade edilen iddianamede, şüphelinin arama çalışmalarının başından itibaren kolluk birimlerini yanlış yönlendirmeye ve arama çalışmalarına yön vermeye çalıştığı, tedirgin hal ve tavırlarda bulunduğunun kolluk birimlerince tespit edildiği aktarıldı.

‘SALİM GÜRAN AİLEYİ YÖNLENDİRDİ’

Soruşturmada aileden tüm kişiler incelendiğinde, Salim Güran'ın olayla ilgili aileyi yönlendirdiği hususunda ciddi şüpheler oluştuğu kaydedildi.

Aile ve akrabaların, “arama çalışmalarını yanlış yönlendirmek amacıyla sürekli kolluk görevlilerini takip ederek bilgi almaya ve dinlemeye çalışmaları, Suriyeli vatandaşların yaşadığı bölgede bulduklarını beyan ettikleri bir terlik ile olayın seyrini değiştirmeye çalışmaları, elektrik tellerini birbirine çarptırmak suretiyle yangın çıkarmaları, ele geçirilen ve incelenen cep telefonlarında olay gününe ait mesaj ve görüşme içeriklerini tümüyle silmeleri ve cesedin bulunmasının ardından aralarında çıkan tartışmada karşılıklı olarak birbirlerine söyledikleri sözler” karşısında, olaydaki maddi gerçekliği saklamaya çalıştıklarının anlaşılması sonrası 23 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.