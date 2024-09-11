Narin Güran cinayetinde tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu: 'Muhtar tarafından tehdit edildi'

Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:34

Güncelleme: 11.09.2024 - 09:37

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 24 şüpheliden sıva ustası Nevzat Bahtiyar ifadesinde muhtar amca Salim Güran'ın isteği üzerine Narin'in cansız bedenini bulunduğu yere kendisinin sakladığını itiraf etmişti.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi, A Haber'e açıklamalarda bulundu.

"MUHTAR PARA TEKLİF ETMİŞ ABİM KABUL ETMEMİŞ VE TEHDİT EDİLMİŞ"

Bahtiyar'ın kardeşi yaptığı açıklamada, "Muhtar ve abim kardeş gibiydi. Abim para kabul etmedi tehdit aldı" dedi.

"ABİM SUÇLUDUR"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi açıklamasında, "Abim hayatta paraya tenezzül etmez. Para teklif etmiş muhtar abim kabul etmemiş ve tehdit edilmiş. Ailesi de işin içine girdi ve tehdit edildi muhtar tarafından. Karakola gittiğini ifade verdiğini söyledi abim. Abimin paraya ihtiyacı yok ayda 300 binden fazla para kazanıyor, neye ihtiyacı olabilir? Muhtarla aile gibiydik hele ki muhtar ve abim kardeş gibiydi" ifadelerini kullandı..

BAKAN TUNÇ DUYURDU: NEVZAT BAHTİYAR TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır.".