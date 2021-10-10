Narkotik'ten Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen kokain hakkında açıklama

10 Ekim 2021 Pazar, 20:47

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, "Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğimiz devam etmektedir. Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğimiz devam etmektedir. Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır. Bir hukuk devletinde hukukun kuralları geçerlidir. Ceza hukuku dedikodu üzerine değil delille hareket eder. Ülkemizde adli soruşturmalara Cumhuriyet savcılarımız tarafından yürütülmektedir. Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması, 'masumiyetin korunması ve 'soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi' ilkelerine aykırı olacaktır.