Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma: 15.12.2023 - 22:44

Güncelleme: 15.12.2023 - 22:44

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.G. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Yapılan operasyonla H.G. kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramada 27,45 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.