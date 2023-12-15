Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 22:44
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.G. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Yapılan operasyonla H.G. kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramada 27,45 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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