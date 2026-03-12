Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında hapis cezası

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak, 2018 yılında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay söz konusu kararı bozarak suçun "örgüte yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ahmet Altan 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak ise 8 yıl 9 ay hapis cezası aldıktan sonra 2019 yılında cezaevinden tahliye edildi. Ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Altan ve Ilıcak hakkındaki indirim oranlarını yetersiz bularak kararı ikinci kez bozdu.

MAHKEME KARAR VERDİ

Yargıtay kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bugün karar çıktı.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan Ilıcak hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası, Altan hakkında ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdi.