Neden bu kadar meşgul ve mutsuzuz?

Gün boyunca onlarca bildirim, yüzlerce içerik ve bitmek bilmeyen bir bilgi akışı arasında hareket ediyoruz. Akşam olduğunda ise yorgun hissediyoruz ama çoğu zaman gerçekten dinlenmek için pek de bir şey yapmıyoruz.

Belki bir diziyi art arda izliyor, sosyal medyada saatler geçiriyor veya çevrimiçi alışveriş siteleri arasında dolaşıyoruz. Sürekli meşgulüz, sürekli uyarılıyoruz.

Ancak bütün bu hareketliliğin ortasında giderek daha fazla insan kendisini boşlukta, yorgun, neşesiz ve bağlantısız hissediyor.

İngiliz kültür kuramcısı ve yazar Mark Fisher, bu durumu tanımlamak için dikkat çekici bir kavram ortaya koymuştu: “Depressive hedonia” (depresif hedonizm). Türkçeye, kabaca "haz odaklı depresyon" olarak da çevrilebilecek bu kavram, günümüz insanının ikilemlerinden birini anlatıyor.

Burada sorun haz alamamak değil, sürekli haz arayışı içinde olmak. Ancak bu haz derin bir tatmine, anlam duygusuna veya iyilik haline dönüşemiyor. İnsan mutsuz olduğunu hissediyor ama yine de kendisini sürekli oyalayacak yeni uyaranlar aramaya devam ediyor.

DİKKAT EKONOMİSİ ÇAĞI

Bu durum yalnızca bireysel bir ruh hali değil. İçinde yaşadığımız kültürün de bir yansıması. Dikkat ekonomisinin hâkim olduğu bir çağda yaşıyoruz. Teknoloji şirketleri, dijital platformlar ve reklam sistemleri dikkatimizi mümkün olduğunca uzun süre ekranda tutmak için tasarlanıyor. Her kaydırma hareketi, her bildirim ve her öneri algoritması bizi biraz daha içeride tutmaya çalışıyor. Elbette teknoloji yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası. İletişim kurmamızı, bilgiye erişmemizi, üretmemizi ve yeni fikirler geliştirmemizi sağlıyor.

Sorun teknolojinin kendisinde değil, onunla kurduğumuz ilişkinin dengesini kaybettiğimiz anlarda başlıyor. Bu dengesizliğin önemli sonuçlarından biri de doğayla ilişkimizde ortaya çıkıyor. İnsan, tarihinin büyük bölümünü gökyüzüne bakarak, mevsimleri takip ederek, toprağa dokunarak geçirdi. Oysa bugün birçok kişi günün büyük kısmını ekranlar aracılığıyla deneyimliyor. Bir ağacın gölgesinde oturmak, kuş seslerini dinlemek veya yağmurun kokusunu fark etmek sıradan deneyimler olmaktan çıkıp neredeyse lüks anlara dönüşüyor.

TÜKETİM VE TATMİNSİZLİK DÖNGÜSÜ

Sürekli daha fazlasını satın almanın, daha çok içerik tüketmenin veya yeni deneyimler biriktirmenin bizi daha mutlu edeceği fikri yıllardır tekrarlanıyor. Ancak araştırmalar, bir noktadan sonra mutluluk ile tüketim arasındaki ilişkinin zayıfladığını gösteriyor. Buna karşın sistem, eksiklik hissini canlı tutarak yeni arzular üretmeye devam ediyor.

Böylece hem bireysel tatminsizlik hem de çevresel baskı aynı döngü içinde büyüyor. Belki de bu nedenle günümüzün önemli sorularından biri şu: Gerçekten neye ihtiyacımız var? Daha fazla uyarana mı yoksa daha derin ilişkilere mi? Daha fazla tüketime mi, daha fazla temas ve deneyime mi?

Sürdürülebilirlik çoğu zaman enerji sistemleri, karbon emisyonları ve geri dönüşüm politikaları üzerinden konuşuluyor. Oysa konunun görünmeyen bir boyutu daha var: Dikkatimiz! Sürekli parçalanan, dağılan ve yönlendirilen dikkatimiz hem kendi iç dünyamızla hem de yaşadığımız gezegenle kurduğumuz ilişkiyi etkiliyor.

DİKKATİMİZİ YENİDEN ÇAĞIRMAK İÇİN 6 ADIM

Dijital detoks: Günün ilk 30 dakikasını veya son 30 dakikasını ekransız geçirmek. Sürekli akan bilgi akışından kısa süreliğine uzaklaşmak, dikkatin yeniden toparlanmasına ve günün daha farkında yaşanmasına yardımcı olur.

Alışveriş diyeti: Yeni bir şey satın almadan önce kendinize şu soruyu sorun: "Buna gerçekten ihtiyacım var mı, yoksa bir boşluğu doldurmaya mı çalışıyorum?" Bu küçük duraklama, tüketim alışkanlıklarını yeniden değerlendirmek için bir fırsat yaratır.

Doğa molası: Haftada en az bir kez bir parkta, kıyıda ya da bir ağacın altında 20 dakika geçirmek. Doğayla temas, yaşadığımız çevreyle yeniden ilişki kurmanın en basit yollarından.

Yavaş gözlem: Bir ağacı, kuşu, bitkiyi ya da gökyüzünü düzenli olarak gözlemlemek. Dikkati sürekli değişen ekranlardan yaşadığımız çevreye yöneltmek, aidiyet hissini güçlendirir.

Topluluk teması: Bir arkadaşla yüz yüze görüşmek, komşuyla sohbet etmek veya bir topluluk etkinliğine katılmak. Anlamlı ilişkiler kurmak hem bireysel hem de toplumsal dayanıklılığın önemli parçalarından biridir.

Boşluk hakkı: Günün küçük bir bölümünü herhangi bir amaç gütmeden geçirmek. Bazen iyileşme daha fazlasını yapmakta değil; durabilmekte ve rahatça nefes alacak alan açabilmektedir.

BAĞ KURDUĞUMUZU KORURUZ

Doğayla kurduğumuz ilişkinin zayıflaması yalnızca duygusal bir sorun değil, aynı zamanda ekolojik bir konu. Çünkü insanlar çoğu zaman bağ kurdukları şeyleri korumak ister. Bir dereyi, ormanı ya da kıyıyı yaşamının parçası olarak hisseden kişi, onun yok oluşuna karşı daha duyarlı olabilir.

Ancak doğa deneyiminin yerini ekran deneyimi aldığında, çevresel sorunlar da giderek daha soyut hale gelir. İklim krizi haberlerde okunan bir başlığa dönüşür, günlük yaşamın hissedilen bir parçası olmaktan uzaklaşır.