Nehirde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Adana'da girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu.
Bölge Trafik Şube Müdürlüğü binası yakınlarında serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren ve bir süre sonra kaybolan 16 yaşındaki F.B'yi arama çalışmalarına 4'üncü gün de devam edildi.
Ekipler, F.B'nin nehre girdiği bölgenin 25 metre ilerisinde gencin cansız bedenini buldu.
OTOPSİ YAPILACAK
Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü
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