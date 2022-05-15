Nehirde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Adana'da girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 20:03
Nehirde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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Bölge Trafik Şube Müdürlüğü binası yakınlarında serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren ve bir süre sonra kaybolan 16 yaşındaki F.B'yi arama çalışmalarına 4'üncü gün de devam edildi.

Ekipler, F.B'nin nehre girdiği bölgenin 25 metre ilerisinde gencin cansız bedenini buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü



ceset Adana

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