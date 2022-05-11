Nevşehir'de parçalanmış bulunan cesetle ilgili 3 gözaltı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:24

Nevşehir merkeze bağlı Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide 5 Mayıs'ta gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, parçalanmış erkek cesedinin diğer parçalarla aynı yere gömüldüğü belirlendi.

Otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen cesedin, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve haber alınmayan Ü.O.'ya ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekipleri, şüphe üzerine G.S., G.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Cesetten alınan DNA örnekleriyle kimlik tespiti için inceleme ise devam ediyor.





