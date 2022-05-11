Nevşehir'de parçalanmış bulunan cesetle ilgili 3 gözaltı
Nevşehir'de, 1 hafta önce boş araziden geçenler tarafından bulunan, parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir merkeze bağlı Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide 5 Mayıs'ta gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi.
İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, parçalanmış erkek cesedinin diğer parçalarla aynı yere gömüldüğü belirlendi.
Otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen cesedin, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve haber alınmayan Ü.O.'ya ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekipleri, şüphe üzerine G.S., G.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Cesetten alınan DNA örnekleriyle kimlik tespiti için inceleme ise devam ediyor.
Video Haberler
- Başsavcılıktan 'Ebubekir T.' açıklaması
- ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı
- Mayısın ortasında kar sürprizi: Sürücüler yolda kaldı
- Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
- Nadir yetişiyor, koparmanın cezası 110 bin TL
- Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
- Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü, açığa alındı
- Bayrağı ikinci kez indirmek istedi, gözaltına alındı
- TEM bağlantısı göle döndü: Su borusu patladı
- Denetimde alınan koku durumu ortaya çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Kolaya büyük zam
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- 'Memur ve emekliye iyileştirme' sinyali
- 'İlk dominonun Türkiye olması bekleniyordu'
- Merkez'in adımından sonra yükselişe geçti
- Yasakçı vali cemaatçi mi?
- Müzik yasağına ilişkin yeni karar
- 'Emperyal güçlerin Ortadoğu’daki maşası...'
- Dip dalga büyüyecek