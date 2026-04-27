Nehre düşen 10 yaşındaki çocuktan 7 gündür iz yok

Nehre düşen 10 yaşındaki çocuktan 7 gündür iz yok

27.04.2026 15:18:00
DHA
Nehre düşen 10 yaşındaki çocuktan 7 gündür iz yok

Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü nehirde kaybolan Irak uyruklu 10 yaşındaki Ahmet İdris’i arama çalışmaları 7 gündür devam ediyor.

Olay, 21 Nisan'da saat 16.30 sıralarında, Küpçüler Mahallesi Setaltı mevkiinde meydana geldi.

Ahmet İdris (10) ve bir akrabası ile Sakarya Nehri kenarında oltalarına takılan balığı nehirden çıkartmak istedi. Bu sırada balığı çıkartmak isteyen İdris, dengesini kaybedip suya düştü.

Akıntıya kapılan Ahmet İdris bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde arama çalışması başlattı. Ekipler dünkü çalışmasında Karasu’ya kadar genel arama tarama faaliyetlerini sürdürdü. JAK ekipleri bölgeden ayrılırken, havanın kararması sonrası çalışmalara ara verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

 

Ekipler, bugün sabahın erken saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başladı. AFAD, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı kurbağa adamlar, itfaiye ve polislerden oluşan 15 personel, 3 bot ve 2 dron ile nehir ayrıntılı arandı. Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken, Ahmet İdris’in ailesinin umutlu bekleyişi ise devam ediyor. 

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk, menfezde asılı halde ölü bulundu.
Eskişehir'de 2006 yılında kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle 3 yıl önce JASAT dedektiflerince yeniden başlatılan soruşturmada 12 şüpheli gözaltına alındı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyünde kaybolan 45 yaşındaki şahıs, ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dere yatağında sağ olarak bulundu. Bulunan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.