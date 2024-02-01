Neredeyse bir sene geçti: 6 Şubat depreminin mağdurları yakınlarını andı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 19:46

Güncelleme: 01.02.2024 - 19:46

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler tarafından kurulan ‘Adalet Peşinde Aileleri’ depremlerin yıldönümü kapsamında kaybettikleri yakınlarını anmak için Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda toplandı.

Anmada ‘Unutmadık, unutmayacağız, unutturmaycağız!’ diyen yurttaşlar alandaki Atatürk Anıtı’nın önüne kaybettikleri yakınları için mum ve karanfil bıraktılar.

Daha sonra çeşitli konuşmalar yapan deprem mağdurları Kadıköy İskelesi’nden denize karanfil bırakarak kaybettikleri yakınlarını andılar.

“NE KAVGAMIZ BİTECEK NE ÖZLEMİMİZ”

Meydandaki Atatürk Anıtı’nın önünden kalabalığa seslenen deprem mağduru Fatma Irmak “Bugün çok acılı ve onurlu bir mücadelenin temsili olarak burdayız. Hiç eksilmeden her gün artan acılarımızla burdayız. Yaşamak zorunda bırakıldıklarımızı hatırlatacağız. 6 Şubat’tan bu yana yakınlarımızın enkaz altında ne kadar beklediklerini, katillerin yastığa nasıl rahat bir şekilde başlarını koyduklarını düşünmek zorunda kaldık. Biliyoruz ki yolun sonu adalet olmadan ne kavgamız bitecek ne özlemimiz” dedi.

“SUÇLULARI BİLDİĞİMİZ HALDE HESAP SORAMIYORUZ”

Daha sonra konuşma yapan Orhan Aydın “1 yıl geçti dinen acı yok. Suçluları bildiğimiz halde hesap soramıyoruz, yargı sistemi çalışmıyor. Suç dosyalarımızda Recep Tayyip Erdoğan’ın adı geçtiği için başvurularımız bile kabul edilmiyor. Suçlular belli. 7 kez imar barışlarını kim çıkarttıysa, kendi yerel yönetimlerinde kimler imzaladıysa suçlular onlar. Bu düzen artık çürüdü, bu düzen enkazın altında kaldı. Ama onurlu, vicdanlı insanlık günü gelecek mutlaka hesap soracak. Kimse çocuklarını kaybeden anne babaların anne babasını kaybeden çocukların gözyaşlarıyla yarışmasın. Hele sen hiç yarışma Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullandı.