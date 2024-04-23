Nice 23 Nisan'lara...

Yayınlanma: 23.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.04.2024 - 04:00

Sayfalarımızı bu yıl Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öğrenim birimlerine devam eden çocuklarla sınıf öğretmeni Mustafa Gümüştaş’ın kişisel çabasıyla ulaştığı öğrenciler hazırladı.

Başta birbirinden güzel resimleri yapan, şiirleri yazan çocuklar olmak üzere TEGV yönetici ve gönüllüleri ile öğretmen Mustafa Gümüştaş’a çok teşekkür ederiz.

Bayramınız kutlu olsun.

ATA’MIZIN GÖSTERDİĞİ YOLDAYIZ

Biz çocuklar 23 Nisan kardelenleri, gülleri, kelebekleri, geleceğin Atatürk’ün izinde doğan güneşleriyiz.

23 Nisan’da Atatürk’ün açtığı TBMM, işgal edilmiş bir ülkeyi işgalcilerden kurtararak dünyada en iyi yönetim olan Cumhuriyete kavuşturup ilimde, irfanda, sanayide, tarımda, teknolojide, üretimde dünya devletlerinin seviyesine taşımıştır. Fabrikalar, limanlar, barajlar yapılıp yurdumuzun illeri demir ağlarla birbirine bağlanmış, gür akan nehirlerimiz üzerine köprüler örülmüştür. Bugünün öğrencileri olan bizler, geleceğin ülke yöneticisi, bilim insanı, üretici, öğrenen ve öğreten insanları olarak Atatürk’ün gösterdiği yolda yerimizi alacağız.

Biz tabiat olaylarını doğru yorumlayarak etkilerini en aza indirecek bilim ve teknik metotlarını uygulayarak önlemleri alıp deprem, yangın, sel felaketlerine anında müdahale etmeyi bilecek bir nesil olarak yetişmeyi hedefliyoruz.

Atatürk’ün çocuk sevgisi ve güvenini dünya çocuklarıyla barış, hoşgörü ve sevgi ortamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dünya durdukça kutlamaya devam edeceğimize söz veriyoruz.

DOĞA GÜMÜŞTAŞ/TED KOLEJİ/ANKARA

GÜNEŞ GİBİ DOĞDU UFUKTAN...

Sonra oldu bize bir kalkan

Her zaman korudu bizi

Yaşamı sevdirdi bize

Çocukları çok severdi

Onlara öğütler verirdi

Hayali askerlik idi

Sonunda oluverdi

Korkmadı hiç kimseden

Çünkü o Atatürk’tü

Verdi biz çocuklara

23 Nisan’ı hediye

ADA KOZAN/TBMM İLKOKULU KOCAELİ

ATATÜRK ÇOCUKLARIYIZ

23 Nisan dünyada kutlanan tek çocuk bayramıdır. Bu bayramı çocuklara armağan eden Atatürk dünyanın birçok kentinde heykeli dikilmiş olan bir liderdir. Bizler ona layık olarak, bayramımızı dünya çocuklarıyla el ele kutlayarak saygı ve minnetimizi sunuyoruz. Düşman ülkeler Mondros Mütarekesi’nden sonra yurdumuzu işgal etmeye başlayınca Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Paşa yurdumuzu kurtarma planları yapar. 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan bir güneş gibi doğar. Erzurum, Sivas kongrelerinden sonra Ankara’da TBMM’yi 23 Nisan günü açarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatır. Yurdumuzu düşmanlardan temizleyip Türkiye Cumhuriyeti’ni kurar.

Kurtuluşa giden yolda önemli bir adım olan Meclis’in açıldığı günü Türk çocuklarına armağan eden Atatürk, çocukları çok seven ve onlara güvenen bir liderdir. Bizler de dünya durdukça bu güzel bayramı dünya çocuklarıyla el ele gönül günüle kutlamaya devam edeceğiz.

Yurdumuzun her köşesini bayraklarımızla, çiçeklerimizle süsleyip, rengârenk bayram kıyafetlerimizle dünya çocuklarını misafir ederek kutlamaktayız. Bizler Atatürk çocuklarıyız. İlim irfan yolunda onun gösterdiği çağdaş yoldan hiç sapmadan yürüyeceğiz. Her çeşit oyunlarımız, şarkılarımız, türkülerimiz, şiirlerimizle yeteneklerimizi maharetlerimizi bu bayramla sergilemeye devam edeceğiz. Biz ilkbaharda açan çiçekler gibi yurdumuzun solmayan çiçekleri olmaya devam edeceğiz. Yaşasın Dünya Çocukları! Yaşasın 23 NİSAN!

ZEYNEP DURU EKİNCİ / FEVZİYE MEKTEPLERİ IŞIK OKULU / İSTANBUL

ÇOCUKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ

23 Nisan çocukların

özgürlüğü,

Sensiz mutsuz olur çocuklar

En güzel bayram

İşte geldi 23 Nisan.

Bütün çocukların sevdiği

Bütün çocukların kutladığı

En sevdiğim bayram.

İşte geldi 23 Nisan.

SAMET BEKAR/DR. FERDİ KOÇAİ İLKOKULU/KOCAELİ

SEVİNÇLE UYANDIM BUGÜN

23 Nisan diye,

Bu güzel gün bize

Atamızdan hediye

Haydi çocuklar

Coşup eğlenelim

Bayraklar ellerimizde

Şarkılar söyleyelim

Kutlamalar yapalım

Atamızı analım

Bugün bayram

Yaşasın 23 NİSAN

EREN KAĞAN ILGIN/TBMM İLKOKULU KOCAELİ

GÜNEŞ BİZİ SARSIN

Bugün 23 Nisan.

Biz çocuklara bayram.

Benim güzel ülkemde,

Egemenliğin adı 23 Nisan.

Güneş bizi sarsın, ay bize

parlasın.

Yurdumun her yanı,

bayraklarla donansın.

Haydi çocuklar bugün

bayram.

Egemenliğin adı 23 Nisan

MASAL ADEN TOPÇUOĞLU/TBMM İLKOKULU KOCAELİ

EMANETİN EMİN ELLERDE

23 Nisan sabahı

Heyecanla uyanırım,

En büyük armağanımı

Kutlamak için hazırlanırım.

Atatürk’üm sevgi dolu,

Açtı bize aydınlık yolu,

Onun büyük gayretiyle

Barış içinde Anadolu.

Çocuk demek gelecek

demek,

Aydınlık yarınlar demek.

Bilgiyle donanmış her beyin,

Ülkemizi yaşatır sonsuza

dek.

Ey Ata’m sen rahat uyu,

Emanetin emin ellerde.

Her Türk çocuğu ömür boyu,

Her an senin izinde.

KUZEY ONGUN /TBMM İLKOKULU KOCAELİ

ATATÜRKÜMÜZ...

Bize bu yurdu armağan eden

Mustafa Kemal Atatürk...

Yurdumuzun kahramanı

Yurdumuzun neşesi

bize doğru yolu gösterdi

İyi ki de öğretti

Yaşasın 23 Nisan

Yaşasın Atatürk

MELODİ ÇOLAK

OKUDUM ŞİİRİMİ

23 Nisan sabahı uyandım

erkenden

Koşarak okula gittim okudum

şiirimi

Alkışladı herkes beni

Çok gururlandım çok

mutluydum

Eve gelince süsledim odamı

Balkonda şenlik yaptım

23 Nisan eğlendim coştum

Kutlu olsun bu bayram.

ALİ TUNA TEZEL /TBMM İLKOKULU KOCAELİ

DALGALANSIN BAYRAKLAR

Süslensin şehirler, sokaklar

Bügün çok sevinsin çocuklar

Egemenlik günümüz 23

Nisanlar.

Biz 23 Nisan’ın çocukları

Yüreğimize kazındı Atatürk

İnkılapları

El ele birlikteyiz dünya çocukları

İlelebet yaşar 23 Nisan

bayramları

YAMAN DOLGUN /ÖZEL İZMİR SANAT MERKEZİ/KOCAELİ

23 NİSAN

Bilmek yetmez adını,

Yaşayarak öğrenilmeli adı.

Atatürk'ün emsalsiz armağanı

Bu vatanın ve tüm dünyanın

çocuklarının.

Sen ki bu vatanın evladı,

Korumalı bu eşsiz armağanı.

Meclis’in açılışı çocukların bayramı,

Bu vatanın ve tüm dünyanın

çocuklarının.

Ne pahasına olursa olsun,

Koru vatanını, sahip çık.

Düşün senin için savaşanları,

Sana vatanını armağan eden atanı...

ZEYNEP AKTAŞ/AVCILAR/ İSTANBUL/ BORUSAN OTOMOTİV ZEHRA NURHAN KOCABIYIK ORTAOKULU

UMUDU YEŞERTEN BAYRAM

Gökyüzünde bayrak dalgalanır,

Çocukların neşesi her yere yayılır.

23 Nisan’ın coşkusu kalplerde durmaz,

Mutluluk dolar herkes.

Bugün çocukların bayramı,

Sevgiyle sarılır her yürek,

Oyunlarla, şarkılarla dolu her sokak.

Umudu yeşerten bu bayram kutlu olsun.

ERVE UZUN/TBMM İLKOKULU KOCAELİ