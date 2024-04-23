Nice 23 Nisan'lara...
Gazetemizin sayfaları, bu yıl da çocukların ürünleri ile çiçek açtı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayfaları için resim, şiir ve makale gönderen tüm çocukların ellerine sağlık.
Sayfalarımızı bu yıl Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öğrenim birimlerine devam eden çocuklarla sınıf öğretmeni Mustafa Gümüştaş’ın kişisel çabasıyla ulaştığı öğrenciler hazırladı.
Başta birbirinden güzel resimleri yapan, şiirleri yazan çocuklar olmak üzere TEGV yönetici ve gönüllüleri ile öğretmen Mustafa Gümüştaş’a çok teşekkür ederiz.
Bayramınız kutlu olsun.
ATA’MIZIN GÖSTERDİĞİ YOLDAYIZ
Biz çocuklar 23 Nisan kardelenleri, gülleri, kelebekleri, geleceğin Atatürk’ün izinde doğan güneşleriyiz.
23 Nisan’da Atatürk’ün açtığı TBMM, işgal edilmiş bir ülkeyi işgalcilerden kurtararak dünyada en iyi yönetim olan Cumhuriyete kavuşturup ilimde, irfanda, sanayide, tarımda, teknolojide, üretimde dünya devletlerinin seviyesine taşımıştır. Fabrikalar, limanlar, barajlar yapılıp yurdumuzun illeri demir ağlarla birbirine bağlanmış, gür akan nehirlerimiz üzerine köprüler örülmüştür. Bugünün öğrencileri olan bizler, geleceğin ülke yöneticisi, bilim insanı, üretici, öğrenen ve öğreten insanları olarak Atatürk’ün gösterdiği yolda yerimizi alacağız.
Biz tabiat olaylarını doğru yorumlayarak etkilerini en aza indirecek bilim ve teknik metotlarını uygulayarak önlemleri alıp deprem, yangın, sel felaketlerine anında müdahale etmeyi bilecek bir nesil olarak yetişmeyi hedefliyoruz.
Atatürk’ün çocuk sevgisi ve güvenini dünya çocuklarıyla barış, hoşgörü ve sevgi ortamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dünya durdukça kutlamaya devam edeceğimize söz veriyoruz.
DOĞA GÜMÜŞTAŞ/TED KOLEJİ/ANKARA
GÜNEŞ GİBİ DOĞDU UFUKTAN...
Sonra oldu bize bir kalkan
Her zaman korudu bizi
Yaşamı sevdirdi bize
Çocukları çok severdi
Onlara öğütler verirdi
Hayali askerlik idi
Sonunda oluverdi
Korkmadı hiç kimseden
Çünkü o Atatürk’tü
Verdi biz çocuklara
23 Nisan’ı hediye
ADA KOZAN/TBMM İLKOKULU KOCAELİ
ATATÜRK ÇOCUKLARIYIZ
23 Nisan dünyada kutlanan tek çocuk bayramıdır. Bu bayramı çocuklara armağan eden Atatürk dünyanın birçok kentinde heykeli dikilmiş olan bir liderdir. Bizler ona layık olarak, bayramımızı dünya çocuklarıyla el ele kutlayarak saygı ve minnetimizi sunuyoruz. Düşman ülkeler Mondros Mütarekesi’nden sonra yurdumuzu işgal etmeye başlayınca Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Paşa yurdumuzu kurtarma planları yapar. 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan bir güneş gibi doğar. Erzurum, Sivas kongrelerinden sonra Ankara’da TBMM’yi 23 Nisan günü açarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatır. Yurdumuzu düşmanlardan temizleyip Türkiye Cumhuriyeti’ni kurar.
Kurtuluşa giden yolda önemli bir adım olan Meclis’in açıldığı günü Türk çocuklarına armağan eden Atatürk, çocukları çok seven ve onlara güvenen bir liderdir. Bizler de dünya durdukça bu güzel bayramı dünya çocuklarıyla el ele gönül günüle kutlamaya devam edeceğiz.
Yurdumuzun her köşesini bayraklarımızla, çiçeklerimizle süsleyip, rengârenk bayram kıyafetlerimizle dünya çocuklarını misafir ederek kutlamaktayız. Bizler Atatürk çocuklarıyız. İlim irfan yolunda onun gösterdiği çağdaş yoldan hiç sapmadan yürüyeceğiz. Her çeşit oyunlarımız, şarkılarımız, türkülerimiz, şiirlerimizle yeteneklerimizi maharetlerimizi bu bayramla sergilemeye devam edeceğiz. Biz ilkbaharda açan çiçekler gibi yurdumuzun solmayan çiçekleri olmaya devam edeceğiz. Yaşasın Dünya Çocukları! Yaşasın 23 NİSAN!
ZEYNEP DURU EKİNCİ / FEVZİYE MEKTEPLERİ IŞIK OKULU / İSTANBUL
ÇOCUKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ
23 Nisan çocukların
özgürlüğü,
Sensiz mutsuz olur çocuklar
En güzel bayram
İşte geldi 23 Nisan.
Bütün çocukların sevdiği
Bütün çocukların kutladığı
En sevdiğim bayram.
İşte geldi 23 Nisan.
SAMET BEKAR/DR. FERDİ KOÇAİ İLKOKULU/KOCAELİ
SEVİNÇLE UYANDIM BUGÜN
23 Nisan diye,
Bu güzel gün bize
Atamızdan hediye
Haydi çocuklar
Coşup eğlenelim
Bayraklar ellerimizde
Şarkılar söyleyelim
Kutlamalar yapalım
Atamızı analım
Bugün bayram
Yaşasın 23 NİSAN
EREN KAĞAN ILGIN/TBMM İLKOKULU KOCAELİ
GÜNEŞ BİZİ SARSIN
Bugün 23 Nisan.
Biz çocuklara bayram.
Benim güzel ülkemde,
Egemenliğin adı 23 Nisan.
Güneş bizi sarsın, ay bize
parlasın.
Yurdumun her yanı,
bayraklarla donansın.
Haydi çocuklar bugün
bayram.
Egemenliğin adı 23 Nisan
MASAL ADEN TOPÇUOĞLU/TBMM İLKOKULU KOCAELİ
EMANETİN EMİN ELLERDE
23 Nisan sabahı
Heyecanla uyanırım,
En büyük armağanımı
Kutlamak için hazırlanırım.
Atatürk’üm sevgi dolu,
Açtı bize aydınlık yolu,
Onun büyük gayretiyle
Barış içinde Anadolu.
Çocuk demek gelecek
demek,
Aydınlık yarınlar demek.
Bilgiyle donanmış her beyin,
Ülkemizi yaşatır sonsuza
dek.
Ey Ata’m sen rahat uyu,
Emanetin emin ellerde.
Her Türk çocuğu ömür boyu,
Her an senin izinde.
KUZEY ONGUN /TBMM İLKOKULU KOCAELİ
ATATÜRKÜMÜZ...
Bize bu yurdu armağan eden
Mustafa Kemal Atatürk...
Yurdumuzun kahramanı
Yurdumuzun neşesi
bize doğru yolu gösterdi
İyi ki de öğretti
Yaşasın 23 Nisan
Yaşasın Atatürk
MELODİ ÇOLAK
OKUDUM ŞİİRİMİ
23 Nisan sabahı uyandım
erkenden
Koşarak okula gittim okudum
şiirimi
Alkışladı herkes beni
Çok gururlandım çok
mutluydum
Eve gelince süsledim odamı
Balkonda şenlik yaptım
23 Nisan eğlendim coştum
Kutlu olsun bu bayram.
ALİ TUNA TEZEL /TBMM İLKOKULU KOCAELİ
DALGALANSIN BAYRAKLAR
Süslensin şehirler, sokaklar
Bügün çok sevinsin çocuklar
Egemenlik günümüz 23
Nisanlar.
Biz 23 Nisan’ın çocukları
Yüreğimize kazındı Atatürk
İnkılapları
El ele birlikteyiz dünya çocukları
İlelebet yaşar 23 Nisan
bayramları
YAMAN DOLGUN /ÖZEL İZMİR SANAT MERKEZİ/KOCAELİ
23 NİSAN
Bilmek yetmez adını,
Yaşayarak öğrenilmeli adı.
Atatürk'ün emsalsiz armağanı
Bu vatanın ve tüm dünyanın
çocuklarının.
Sen ki bu vatanın evladı,
Korumalı bu eşsiz armağanı.
Meclis’in açılışı çocukların bayramı,
Bu vatanın ve tüm dünyanın
çocuklarının.
Ne pahasına olursa olsun,
Koru vatanını, sahip çık.
Düşün senin için savaşanları,
Sana vatanını armağan eden atanı...
ZEYNEP AKTAŞ/AVCILAR/ İSTANBUL/ BORUSAN OTOMOTİV ZEHRA NURHAN KOCABIYIK ORTAOKULU
UMUDU YEŞERTEN BAYRAM
Gökyüzünde bayrak dalgalanır,
Çocukların neşesi her yere yayılır.
23 Nisan’ın coşkusu kalplerde durmaz,
Mutluluk dolar herkes.
Bugün çocukların bayramı,
Sevgiyle sarılır her yürek,
Oyunlarla, şarkılarla dolu her sokak.
Umudu yeşerten bu bayram kutlu olsun.
ERVE UZUN/TBMM İLKOKULU KOCAELİ
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