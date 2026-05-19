Niğde'de Karadeniz fıkralarını aratmayan görüntü: 3 katlı evin çatısına Anadol marka kamyonet yerleştirdi

19.05.2026 11:05:00
DHA
Niğde'nin Kayırlı köyünde, klasik araç tutkunu bir yurttaşın 10 yıl önce 3 katlı evinin çatısına vinçle yerleştirdiği Anadol marka kamyonet, köyü adeta bir cazibe merkezine dönüştürdü. Ev satılmasına rağmen yeni sahiplerinin de dokunmadığı araç, Karadeniz manzaralarını aratmayan görüntüsüyle köye gelen ziyaretçilerin odak noktası haline geldi.

Kayırlı köyünde oturan klasik araç tutkunu Fikret Yücel, 10 yıl önce 3 katlı evinin çatısına vinçle Anadol marka kamyonet yerleştirdi. Yücel, bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Satılan evin yeni sahipleri de köyün cazibe merkezi haline gelen çatıdaki araca müdahale etmedi. Köye ziyarete gelenler, fotoğraf çektirmek için araca ilgi gösterirken; muhtar Hüseyin Yılmaz, "Görenler çok şaşırıyor, merak edip beni arayarak soruyorlar. 'Böyle şeyler genelde Karadeniz'de olur, demek ki artık buralarda da görülüyor' diyorlar" dedi.

