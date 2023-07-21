Niğde’de 41 düzensiz göçmen yakalandı
Niğde’de yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri; Niğde - Adana Otoyolu’nda şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 41 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığını değerlendirdiği bir şüpheliyi de gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemeye tarafından tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eğitimde büyük çöküş!
- Kılıçdaroğlu için özür diledi!
- Trans doktor Larin Kayataş hakkında karar verildi
- Otomobilden sonra sıra ev sahiplerinde
- Özgür Özel ekibinden öneri iddiası
- İkinci el araç satışları için yeni açıklama
- Satranç Süper Ligi tamamlandı
- Marmaray’da intihar girişimi
- Sızdırılan toplantı hakkında ilk kez konuştu
- Erdoğan'dan 'AB' mesajı