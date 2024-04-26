Nişan yüzüklerini taktı

Uşak Belediye Başkanı CHP’li Özkan Yalım, halk gününde kendisini ziyaret eden çiftin isteğini yerine getirerek nişan yüzüklerini taktı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:20
Nişan yüzüklerini taktı
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Uşak Belediye Başkanı CHP’li Özkan Yalım, her hafta perşembe günleri makam odasında yurttaşları ağırladığı halk gününde kendisini ziyaret eden Sude Coşkun ve Nurettin Sağdemir çiftinin isteğini kırmadı. Yalım’ı düğününe davet eden çiftin  yanlarında getirdikleri nişan yüzüklerini parmaklarına takan Yalım, kurdelelerini de kesti. Genç çifte mutluluklar dileyen Yalım, ilk defa bir belediye başkanının makam odasında yüzük töreni gerçekleştirdiğini anımsatarak düğünlerine de katılmaktan mutluluk duyacağını, vatandaşların her anında onların yanlarında olduklarını söyledi.


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