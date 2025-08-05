Niye bu kadar uzun sürdü?’

Van’da kaldığı yurttan 27 Eylül 2024’te çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’in cansız bedeni, 15 Ekim 2024’te Mehmet Emin Ankay (60) tarafından göl kıyısında bulundu. Otopsi sonucuna göre, genç kızın ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. 10 aydır soruşturma sürerken, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş adalet çağrısında bulundu.

Kabaiş, “Otopside iki farklı erkeğe ait DNA bulundu. 10 aydır araştırılıyor. Demek ki o kişiler suçlu. Araştırma yapılıyor” dedi. Kabaiş çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Kimin yaptığını öğrenmek istiyoruz. İntihar dediler. Biz de ‘Eğer intiharsa kanıt gösterin’ diyoruz. Niye intihar edecek? İntihar edeceği bir durum ortada yoktu. En önemli olan nokta iki DNA olması. Niye soruşturma bu kadar uzun sürdü?” Kabaiş ayrıca ilerleyen günlerde adalet için Ankara’ya gideceğini de dile getirdi.