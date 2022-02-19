Numan Kurtulmuş: 2023 seçimleri, açık söylüyorum aslanın ağzında

19 Şubat 2022 Cumartesi, 19:03

Çeşitli programlara katılmak üzere Antep'te gelen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Şehitkamil Nikah ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Sözlerine Konya'da meydana gelen trafik kazasında vefat edenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifalar dileğiyle başlayan Kurtulmuş, 2023'te önemli bir seçim yapılacağını ve bu seçime parti olarak nasıl hazırlandıklarını görmek için illeri ziyaret ettiklerini ifade etti.

Teşkilat olarak ciddi bir hazırlık yaptıklarını belirten Kurtulmuş, “AK Parti sadece bir siyasi partinin adı değildir. AK Parti büyük bir dava hareketinin adıdır. Büyük bir davanın bugünkü temsilcisidir” şeklinde konuştu

"DAVAMIZIN İKİ TEMEL AYAĞI VAR"

“Davamızın iki temel ayağı vardır. Birisi içeride 84 milyona karşı olan sorumluluğumuz ve vazifemiz. Yani yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurabilmektir. Bunun için canla başla çalışmaktır” diyen Kurtulmuş, şöyle devam ett:

Bu ayağımız sağlam şekilde yere basıyor. Davası büyük ve güçlü Türkiye olan, Türkiye'de savunma sanayisini kurabilir, Akdeniz ve Karadeniz'de petrol bulur. Nice yıllardır yapılamaz dediğimiz şeyleri yapar. Türkiye'nin otomobilini TOGG'u gerçekleştirir. Davası yeniden güçlü Türkiye olanlar, Ayasofya'yı ibadete açarak Müslüman milletin kıyamete kadar burada kalmasını sağlar. Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtulması için Azerbaycan'a destek verir ve Türkiye'nin Kafkaslarda yeniden güçle olmasını sağlar.

“Davanın ikinci ayağının, dünyada bütün insanlar için adaletin, hakkaniyetin, hatta hukuka uygun bir dünya sisteminin kurulması için mücadele edebilmek olduğunu” söyleyen Kurtulmuş, “Türkiye'nin dünyadaki mazlumların umudu olduğunu” belirtti.

AKP'nin sadece geçmişin değil geleceğin de partisi olduğunu savunan Kurtulmuş, “20 yılda Türkiye'de 70 yılda yapılmayanları yaptık mı? Yaptık. Biz sadece geçmiş başarılarımızı konuşup, geçmişte yapılanları anlatan bir hareket değiliz. Türkiye'nin geleceğine ilişkin hedefleri ortaya koyuyoruz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden bahsediyoruz” dedi.

"AK PARTİ DEVLETİN PARTİSİ DEĞİL"

“Bizim kitabımızda insanları ayırmak yazmaz, Türk'tür, Kürt'tür, Arap'tır diye insanları etnik kökenlerine, mezheplere göre ayırmak yazmaz. İnsanların kılık, kıyafetlerine, başının açıklığına veya kapalılığına göre ayırmak yazmaz” diyen Kurtulmuş, AKP'nin devlet partisi olmadığını belirtti:

“AK Parti devletin partisi değil, milletin oylarıyla verdiği yetkiyle devleti yöneten bir millet partisidir. Biz milletin partisi olduğumuz için 27 Nisan muhtırasına AK Parti direnebilmiş ve devlet adına devletteki güçlerini kullanarak siyasete yön vermek isteyenlere pabuç bırakmamıştır. Devlet partisi demek milletin nasıl kıyafet giyineceğine, hatta nasıl müzik dinleyeceklerine karar veren bir partidir. Türkiye geçmişte bunları gördü mü? Gidin Gaziantep'te annelerinize, ninelerinize sorun. 18 sene 'tanrı uludur' diye ezan sesini bu millete dinlettiler. Yakın zamanlara kadar bu millete zulümler yapıldı mı, 28 Şubat'ta bu 6 parti bir de görünmez var 7 parti, bir araya gelecekler ve 28 Şubat'ta bir deklarasyon yayınlayacaklar. Ümit ediyorum ki 28 Şubat eleştirisi de yapsınlar.”

"2023 SEÇİMLERİ İÇİN ÇOK GÜÇLÜ ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

2023 seçimlerine çok fazla bir zaman kalmadığını vurgulayan Numan Kurtulmuş, “Çok fazla bir süre kalmadı. Haziran 2023'e kadar gayretle çalışmak için kararlılık sizdedir, mücadele sizindir. Mahalle mahalle, köy köy, kasaba kasaba, sokak sokak dolaşarak meselemizi anlatacağız”

Seçim için çok çalışmaları gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, “2023 seçimleri açık söylüyorum, aslanın ağzındadır. Bunun için çok güçlü çalışmak zorundayız. Hani diyorlar ya, zannedersin ki kendileri birinci parti olmuş. Şu anda bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir, en yakın rakibinden 10-12 puan öndedir. Çok şükür durum böyledir. Ama 50+1 gerekiyor, her gün artı 1 alarak yolumuza devam edeceğiz. Her gün yeni arkadaşlar, insanlar kazanacağız” ifadelerini kullandı.