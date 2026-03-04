Numan Kurtulmuş'tan Erdoğan'a Sırrı Süreyya Önder hediyesi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen milletvekilleriyle iftar programına katıldı.

Programın bir bölümünde, Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, bazı kabine üyeleriyle TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı arkasındaki odaya geçti.

ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Kurtulmuş, burada, Erdoğan'a, geçen yıl düzenlenen iftar programında TBMM Başkanvekili, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile Erdoğan'ın bir arada olduğu fotoğrafı takdim etti.

Erdoğan, fotoğraf için TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diledi.

Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu.