O anlar kamerada: Avcılar'da askeri personel olduğunu iddia etti, aracıyla yolu kapattı

Olay, 3 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi minibüsü ile askeri personel olduğunu iddia ederek yolu kapattı.

Arkasında trafik oluşmasının ardından bir sürücü aşağıya inerek yol istedi. Ancak şahıs kendisine askeri personel olduğunu ve yolun kapalı olduğunu söyledi. Yolun açık olduğunu söyleyen diğer sürücü, duruma anlam veremeyip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak tepki gösterdi.

Görüntülerde, minibüsüyle yolu kapatan şahıs ile arkasındaki aracın sürücüsü arasındaki tartışma anları yer aldı. Asker olduğunu söyleyen şahıs cep telefonuyla emniyeti aradığını iddia ederek, "Subayım. 'Sokakta böyle bir olay var bekleyin ekip gönderiyoruz' dediniz" dedi.

Minibüsü ile yolun ortasında duran şahıs bir süre sonra sokaktan ayrıldı.