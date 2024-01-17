O lüks otele onay çıktı! AKP’li iş insanının projesiyle milli park içine restoranlar, villalar, otoparklar yapılacak
AKP MKYK’sine giren Erkan Güral’ın şirketine ait Antalya Kemer’deki lüks otel projesini Cumhuriyet geçen aylarda haberleştirmişti. Şirket, milli park sınırları içindeki projesine onay aldı.
Türkiye’nin birçok noktasında çevre kıyımları devam ediyor. Devlet eliyle verilen onaylar sonucunda da binlerce ağaç yok oluyor. Ülkenin gözde turizm merkezlerinde de otel çalışmaları sürüyor.
İktidara yakın iş insanlarının sahip olduğu şirketlerin de içerisinde bulunduğu firmalar doğal ve sit alanı olan bölgelerde çalışma başlatıyor.
Son olarak geçen aylarda AKP’nin merkez karar ve yönetim kurulu (MKYK) üyesi olan Erkan Güral’ın şirketi NG Kütahya Seramik Porselen Turizm Anonim Şirketi, Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde kalan alanda lüks otel projesi yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.
Başvuru sürecinin üzerinden çok geçmeden Antalya Valiliği projeye “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildiğini açıkladı. Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü, “Bir sakınca bulunmamaktadır” dedi.
VİLLA, OTEL, HAVUZ
Projenin ÇED dosyasında alan bilgiye göre, 77 bin 448 metrekarelik alanda 237 oda, 636 yatak kapasiteli otel inşa edilecek. Alana 196 odası bulunan 1 otel ve 41 adet villa dikilecek.
Denize sıfır olan 2 milyar 345 milyon 593 bin TL değerindeki projeyle birlikte alana 5 restoran, 41 adet villa havuzu, 1 ana yüzme havuzu, 1 çocuk havuzu, 6 dükkân, 2 tenis kortu ve otopark yapılacak.
Öte yandan proje alanında
Türkiye’nin de taraf olduğu
yabani bitki ve hayvan türlerini
ve bunların yaşam alanlarının
muhafaza edilmesini amaçlayan
Bern Sözleşmesi’ne göre proje
alanında korunması gereken türler
de bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- Desteksiz de önde!
- Gerçek ortaya çıktı
- 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı!
- Mersin'de katliam gibi kaza!
- Özgür Özel'den İYİ Parti'ye çağrı
- Zincir marketlerde yeni dönem!
- Akşener o ismi engelledi!
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- Yeni Volkswagen Tiguan geldi: İşte özellikleri ve fiyatı