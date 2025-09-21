O şehirde sıcaklıklar sıfırın altına düştü!

Dün gece Palandöken Dağı’nın Konaklı Bölgesi’nde bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi, Türkiye’nin en soğuk yeri oldu. Sabah saatlerinde Palandöken Dağı’nın Ejder Zirvesi de hafifte olsa beyazlandı. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli(40-60 km/sa.) esmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları kuvvetli rüzgar uyarısında bulunarak, "Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat) şekilde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"dediler.