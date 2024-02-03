O skeç tartışma konusu olmuştu... RTÜK'ten Güldür Güldür Show kararı!

Yayınlanma: 03.02.2024 - 08:58

Güncelleme: 03.02.2024 - 08:58

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show'daki bir skeçte yer alan 'gazilerle ilgili ifadeler' nedeniyle, program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır."

Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum.

Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez.



Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır.… pic.twitter.com/go8XkO4qXX — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 2, 2024

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU?

Show TV, söz konusu skecin yayımlanmaya uygun görülmediğini belirterek, şu açıklamayı yapmıştı:

"Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır. Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

Güldür Güldür Show ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Youtube’da yayınlanan ve sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir. Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır. Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz. Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz."