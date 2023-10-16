Güldür Güldür Show skecini izleyen Kemal Kılıçdaroğlu programa telefon açtı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 09:55

Güncelleme: 16.10.2023 - 10:00

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show 11. sezonuna başladı. Yeni sezonda CHP skeciyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show ekibine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telefon açtı.

Yaptıkları siyasi skeçlerle daha öncede adlarından söz ettiren Güldür Güldür Show bu bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu. Daha öncede eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili yaptıkları skeçle konuşulmuştu.

Güldür Güldür ekibinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayarak teşekkür etti.



SİZİN BU HİCİVLERİNİZ ÇOK DEĞERLİ

Resmi sosyal hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı ve dün akşam yayınladığımız skeçle ilgili “Eskiden çok yapılıyordu bu şekilde mizah, siyasiler memnuniyetle ve hoşgörü ile karşılıyordu çok değer veriyordu.

Şimdi de sizin bu tip hicivlere yer vermeniz çok değerli. Bu mizaha siyasetin, siyasilerin ve en önemlisi halkın ihtiyacı var.

Beğenerek izledim ve emeği geçen herkesi kutluyorum ve eğer kabul ederseniz uygun bir zamanda seyretmeye gelmek istiyorum” dedi. Teşekkür ediyoruz ve bekliyoruz."



