Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi!

Olay, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak üzerinden bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Evde mutfak bölümünde bulunan ocak üzerinde unutulan yemeğin yanması sonucu açığa çıkan karbonmonoksit gazı daire içerisini sardı.

3 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Karbonmonoksit gazından etkilenen 43 yaşındaki M.G. isimli anne ve U.G.(21) ve H.G.(11) isimli 2 erkek çocuğu için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve iki oğlunu tedavileri için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.