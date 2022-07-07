Ödemiş Belediye Başkanı Eriş’ten 3 yıl değerlendirmesi: Ekonomik kriz rağmen başarıyoruz

07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:19

Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi’nde belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, oda ve borsa başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında Başkan Eriş, üç yıllık görev dönemini değerlendirdi. Açıklamalarına mali tablo ile başlayan Başkan Eriş, 2019’un ilk üç aylık döneminde Ödemiş Belediyesi’nin İller Bankası payındaki kesinti ortalamasının yüzde 16,84 olduğunu, 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde ise bu ortalamanın yüzde 38,47’ye ulaşıp kesintilerin iki kattan fazla arttığını belirtti.

“AKARYAKIT VE ELEKTRİK GİDERİ ÜÇ KAT ARTTI”

Eriş, “2019’dan bu yana bize İller Bankası’ndan 178 milyon 190 bin lira tahakkuk etmiş 58 milyon 785 bin lirası kesintiye gitmiş. Ödemiş Belediyesi olarak İller Bankasından 3 yılda elimize geçen net para 119 milyon 405 bin lira. Üç yılın kesinti ortalaması yüzde 32,99 civarı. Pandemi döneminde belli kesintiler yapılmadığı için bu oran yüzde 32,99’da kaldı. Yoksa İller Bankası payımızdan kesinti oranları bazı aylarda yüzde 40’ı buluyor. Geçen ay İller Bankasından hesabımıza net gelen tutar 4,5 milyon lira. Ödemiş Belediyesi’nin brüt maaş gideri ise 10 milyon 707 bin lira, İller Bankası’ndan gelen para maaşları ve sosyal güvenliği bile karşılamaya yetmiyor. Bu tablo bu zorlu koşullarda kaynaklarımızı nasıl iyi değerlendirdiğimizin, belediyemizi kuruşu kuruşuna yönetmeye çalıştığımızın göstergesidir” dedi.

Eriş, ekonomik kriz sebebiyle gelen zamlar sonrası geçen yılın aynı dönemine göre akaryakıt ve elektrik giderlerinin üç kat arttığını, personel giderinin de yüzde 100’e yakın bir oranda arttığını vurguladı.

Başkan Eriş belediye alacaklarına ve pandemi dönemi yaşanan gelir kaybına dikkat çekerek, “Önceki dönemde İŞKUR destekli olarak 7 grup halinde 764 kişi işe alınmış ama bize İŞKUR’dan bir kişi dahi verilmedi. Biz 150 kişi talep ettik ancak İŞKUR’dan alamadık. 3 yıldır bu arkadaşlar İŞKUR üzerinden belediyemizde çalışsaydı 36 milyon cebimizde kalacaktı. Bu 36 milyon lira kasamızda olsaydı Gölcük’teki 85 odalı 19,4 milyon lira maliyeti olan otel projemizden belki de iki tane yapmamız mümkündü” dedi.

RAKAMLARLA ÜÇ YILI DEĞERLENDİRDİ

Ödemiş Belediyesi’nin 3 yılda merkez ve kırsal mahallelerde 355 bin metrekare kilit parke taş döşediğini, bu rakamın 50 futbol sahası büyüklüğüne eş değer olduğunu söyleyen Eriş, bu alanda 25 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

3 yılda üretim yollarında rekor kırdıklarını ifade eden Eriş, Ödemiş’in ulaşım ve üretim yollarında 2.548 km yol açma, genişletme ve yol rehabilitasyon çalışması yaptık. Gidiş-dönüş Ödemiş-Elazığ arası bir mesafeye denk geliyor” dedi.

119 bin metrekarelik yeni yol açtıklarını, sıcak asfalt kaplama ve yama çalışmalarının 40 bin metrekareye ulaştığını, belirten Eriş, Kemer Mahallesi’ni doğrudan Bozdağ’a ve Salihli karayoluna bağlayan yolun bölgedeki üreticiler için ipek yolu anlamına geldiğini vurguladı.

Kemer-Bozdağ yolunun bir asırlık bir hayal olduğunu hatırlatan Eriş, “Yapılamaz denileni yaptık, dağları kayaları üreticimiz için, insanımız için aştık. Üzümlü ve Köseler Mahallelerimizde süt kamyonlarının çalıştığı yolları 6 km kısalttık. Küçükören- Demirdere yolumuzu da açtık ve geçen günlerde gerçekleşen afette bozuldu ama biz onu iyileştireceğiz tekrar. Kutlubeyler-Bucak arasında saman kamyonunun bile giremediği köylerimizde de yolu 4 km genişlettik. Süleymanlar Kızılca yoluna da başladık ve 8 km’den 4,5 km’ye indireceğiz. Küfündere - Uzundere arasında açacağımız yolun izin çalışması da bitmek üzere 13 km olan yolu 4,5 km’ye indireceğiz. Bunların her biri üreticimizin ürününün değerinin korunması, kırsalda hayatın kolaylaşması için önem taşıyan çalışmalarımız” dedi.

“YEŞİL ALAN KAPASİTESİNİ ARTIRDIK”

Ödemiş’e yeni soluk alma alanları kazandırdıklarını da vurgulayan Eriş, Günlüce’de geleneksel ata sporları ve yarış alanında yer alan tesisi Taypark’a dönüştürerek Ödemiş’te ailelerin huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri, çocuklara hayvan sevgisi aşılanan bir sosyal tesisi ilçeye kazandırdıklarını kaydetti. Eriş, tarihi öneme sahip Tahir Çaylı Havuzlu Parkı’nın belediyenin yeni bir sosyal tesisi olarak yeniden canlandığını ifade etti.

Ödemiş’in yeşil alan kapasitesini 35 bin 607 metrekare artırdıklarını, 22 yeni park açıp 20 parka yeni oyun grubu kurduklarını söyleyen Eriş, “Daha yeşil bir Ödemiş” için 5 bin 43 adet ağaç, 169 bin çalı grubu bitki diktiklerini, 7 ayrı parkta spor alanları oluşturduklarını açıkladı.

Ödemiş’e kazandırılan Ata Park, Eğitim Şehitleri Parkı, Polis Şehitleri Parkı’nın yanı sıra mevcut parkları ve meydanları yenilediklerini söyleyen Eriş, Kaymakçı’daki Şehit Hasan Uyar Cumhuriyet Meydanı ve Parkı, Sağlık Parkı, Behiç Galip Yavuz Parkı, Emin Başaranbilek Parkı’nın bu anlamda örnek çalışmalardan olduğunu sözlerine ekledi.

Kuvvetli Mahallesi Tekelli Mevkii’nde kente kazandırılan park ve meydana, Ödemişli şehidimiz Turgut İçen’in adının verilmesinin Ödemiş Belediye Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildiğini açıkladı. Eriş, ayrıca Süleyman Demirel Mahallesi’nde içerisinde çam korusunun da olacağı yeni parkta merhum devlet adamı Bülent Ecevit’in adının verileceğini söyledi. Eriş ayrıca, Gaziler Parkı, Hüseyin Son Parkı ve Gülen Köymen Parkı için proje hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

“TARIM VARSA HAYAT VAR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka bir tarım mümkün” vizyonuyla uyumlu şekilde üreticiyi desteklediklerini kaydeden Eriş, Bademli Şehit Asteğmen Coşkun Kale Barajı Sulaması’nda akıllı kartlı ve sayaçlı sistemle sulamada adil ve tasarruflu bir dönem başlattıklarını ve sulama yapılan gün sayısını arttırdıklarını belirtirken 9 yeni sondaj kuyusu ile üretime can suyu sunduklarını sözlerine ekledi. Eriş, Küçükören ve Çamlıca’da sondaj kuyularının enerji ihtiyacını kurdukları güneş panelleriyle karşıladıklarını belirtti. Yeraltı sondaj kuyuları ve Bademli sulaması ile birlikte Ödemiş’te sulama yaptıkları alan miktarının 2022 yılında 14 bin 400’e dekara ulaştığını ifade eden Eriş, Gölcük Gölü’nün suyunu yeraltı su seviyelerinin kritik olduğu Mursallı’ya ulaştırarak bir ilki başardıklarını anlattı.

Üreticiye alternatif ürünlerle öncü ve örnek olmak adına Işık’ta tıbbi ve aromatik bitki bahçesini oluşturduklarını, Konaklı’da örtü altı üretim için sera kurduklarını, Bozcayaka’da kurulumu süren sebze fidesi yetiştirme serasından toprağı olmayan fide üreticilerinin de yararlanacağını aktaran Eriş, ata tohumlarını çoğaltıp dağıtmak adına Karadoğan’da bahçe kurduklarını belirtti.

Eriş, belediyeye ait zeytin ağaçlarının hasatlarını düzenli şekilde yapıp elde edilen zeytinyağını sosyal tesislerde değerlendirip Otamış markasıyla Otamış Halkın Marketi’nde satışa sunduklarını ifade etti.

ÜRETİCİ İÇİN ÖRNEK BİRLİKTELİK

İhracat ürünü erik ve kirazın yetiştiği Aydın Dağları üzerindeki Hamam, Demirdere, Küçükören, Güney, Çayır ve Küre’deki üreticileri Mendegüme Erik ve Kiraz Toptan Pazarı ile bir araya getirip ürünün değerinin korunmasını sağladıklarını açıklayan Başkan Eriş, Demirdere’de kurdukları soğuk hava deposuyla da üreticiyi desteklediklerini anlattı.

Tarım ve hayvancılığının kalbinin attığı Ödemiş’te ürünlerin tanıtımı adına festivaller düzenlediklerini belirten Eriş, ilk kez düzenledikleri Kestane Festivali ve Patates Festivali ile coğrafi işaretli ürünleri öne çıkardıklarını söyledi. Eriş, ilk kez yapılan Patates Festivali’nde patates ile hazırlanan 65’ten fazla yemekle bu alanda patates lezzetlerini öne çıkardıklarını kaydetti.

OTAMIŞ HALKIN MARKETİ

Üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturan Eski Otogar’daki Otamış Halkın Marketi’nin uygun fiyatlı ürünleriyle çok sevildiğini söyleyen Eriş, “Burada esnafımızla rakip olalım gibi bir düşünce asla yok. Amacımız üretici kooperatiflerimizin ürünlerini Otamış markasıyla Ödemiş için öne çıkarmak. Bu anlamda hem ilçemizin kooperatiflerini destekliyor, hem de bölgemizden ve ülkemizden üretici kooperatiflerinin ürünlerini tüketiciyle buluşturuyoruz” dedi.

Süs bitkilerinin yurdu Ödemiş’te Ovakent yolunda yaklaşık 50 bin metrekare alanda Otamış Markası ile sera kurduklarını, bu serayla küçük aile tipi işletmeleri desteklemeyi, Ödemiş ile büyükşehirler arasında köprüler kurmayı hedeflediklerini aktaran Eriş, Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’nin güçlü bir fuara dönüştüğünü belirtti.

TÜRKAN SAYLAN EĞİTİM MERKEZİ İLE GELECEĞE YATIRIM

“Eğitime destek geleceğe yatırım” anlayışı ile ilerlediklerini söyleyen Eriş, Türkan Saylan Eğitim Merkezi’ni 7 ay gibi kısa bir sürede ilçeye kazandırdıklarını, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 220 öğrencinin eğitim merkezinden yararlandığını belirtti. Bir eğitimci olarak gençliğin gelişimine ve eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini sözlerine ekleyen Eriş, Tahir Çaylı Parkı Ödev Evi’nin yeni ödev evlerini ilçeye kazandıracaklarını anlattı. Eriş, çalışan annelerin çocuk bakımına Üç Eylül Mahallesi Kantarcı Gündüz Bakımevi, Umurbey Mahallesi Serpil Yanbastı Gündüz Bakımevi ve Atatürk Mahallesi Türkan Saylan Gündüz Bakımevi ile destek verdiklerini açıkladı. Ödemiş Belediyesi bünyesinde kurulan Kişisel Gelişim ve Sanat Atölyeleri’nin kültür-sanat, hobi ve spor kurslarına 1500’e yakın kursiyerin katıldığını sözlerine ekledi.

Sağlıkta pandemi dönemi haricinde evde bakım 4932 hasta nakil işlemi, 5329 kişiye evde sağlık hizmeti ile yükselen bir grafikle hizmet verdiklerini söyleyen Eriş, Ödemiş’ten İzmir’deki hastanelere gitmek durumunda olan hastalar için ring seferi düzenlediklerini, hasta nakil ambulansının da il içinde nakil hizmeti sunduğunu belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile imzaladıkları protokolle evde bakım hizmetlerinin kapsamının genişleyeceğini söyledi.

Darda kalana, zorda olana el uzatmaya devam ettiklerini kaydeden Eriş, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla 5469 kişiye giyim ve eşya yardımı ulaştırdıklarını, hayırsever Ödemişliler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluşturduklarını belirtti.

Ödemiş’te sokakta yaşayan sevimli dostlarımız için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğine gittiklerini aktaran Eriş, “Ödemiş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayvan barınağımızda kedi ve köpek kısırlaştırma operasyonları ve aşılama faaliyetleri her geçen yıl artan bir ortalama ile aralıksız sürüyor. Üç yılda 4678 operasyon yapıldı. 2021 yılında rekor kırıldı. Ödemiş’in yanı sıra Kiraz, Beydağ ve Bayındır’a da hizmet veriyoruz” dedi.

TURİZMDE YENİ ADIMLAR

Kent ekonomisine yeni bir sektör olarak turizmi kazandırmak istediklerini belirten Eriş, doğa harikası Gölcük Yaylası’nda konaklama tesisi ihtiyacına yönelik olarak Gölcük Otel projesini İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet olarak hayata geçirdiklerini söyledi. Bozdağ’da çarşının kalbi konumundaki İnönü Caddesi’nde köy meydanı, üretici pazarı ve tanıtım merkezi projesini İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte uyguladıklarını aktaran Eriş, Bozdağ’daki eski belediye binasının Efeler Yolu Projesi’nin merkezi olarak restore edildiğini, çarşıya doğal dokuyla uyumlu bir görünüm kazandırıldığını belirterek Bozdağ’da hedeflerinin dört mevsim turizm olduğunu belirtti. Eriş, tarihi Birgi’de Küp Uçuranlar Kulesi’nin de yer aldığı Çamlık Parkı projesinde ve Birgi Aydınoğlu Mehmet Bey Hamamı Restorasyon projesinde sona gelindiğini söyledi.

Hypaipa Antik Kenti’nin yer aldığı Günlüce’de Ödemiş Müzesi’nce yapılan kazılara destek verdiklerini ifade eden Eriş, “Efelerin Kartal Yuvası” Lübbey Köyü’nde ilk kez otantik festival düzenleyerek hem tarihi dokunun korunması hem de turizme kazandırılması noktasında ilerlediklerini aktardı. Eriş, ilçe merkezine gelen konukların bilgilendirilmesi adına Turizm ve Tanıtım Merkezi’ni tarihi İncir Mağazası’nda hizmete sunduklarını belirtirken belediyeye ait yeni sosyal tesislerden Gölcük Yaylası’nda Gölpark’ın, Bozdağ’da da Şelale Restoran’ın nezih bir ortamla konuklarını ağırladığını ifade etti.

ÖDEMİŞ’İ GELECEK 100 YILA HAZIRLAYAN İMAR DÜZENLEMELERİ

Ödemiş’in 1478 hektarlık imar planının 1012 hektarlık kısmının Ödemiş’in ihtiyaçları dikkate alınarak ilçedeki Harita Mühendislerinin katkılarıyla revize edildiğini söyleyen Eriş, Kuzey Çevre Yolu, Güney Çevre Yolu Ve İzmir yolu imar planı düzenlemeleriyle kentin gelecek 100 yılına ortak akılla, hakça paylaşımla ve sağlıklı gelişimle ışık tuttuklarını belirtti.

95 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Dr. Mustafa Bengisu’nun hayata geçirdiği şehir planının ardından ilk kez büyük kapsamda düzenlemelere gidildiğini hatırlatan Eriş, Kuzey Çevre Yolu projesinin askı sürecinde olduğunu açıkladı.

DİŞ HASTANESİ’NİN YERİ HAZIR

Eriş, Kuzey Çevre Yolu projesi kapsamında yapılan düzenlemelerle yıkılan hastanenin bulunduğu alanda bir diş hastanesinin kurulmasına imkan sağlayacak sağlık tesisi alanını ortaya çıkardıklarını söyledi. Eriş, 2848 m2’lik kültürel tesis alanını 4500 m2’lik sağlık tesisi

alanına dönüştürdüklerini belirterek, hastanenin taşınması sonrası boş kalan alanın güneyinde yıkılmayı bekleyen eski binanın olduğu bölgede diş hastanesi inşa edilmesinin sağlanacağını hatırlattı.

Çevre dostu yatırımlarla tarım topraklarını korumaya devam ettiklerini belirten Eriş, Avrupa’nın en büyük katı atık yönetimi tesisinin Ödemiş’te İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hizmete sunulduğunu ifade etti. Atıkları çöp değil, enerji ve gübreye dönüşen yeni bir ekonomik kaynak olarak değerlendiren tesisin havzanın geleceği adına önemine vurgu yaptı. Eriş, Ödemiş Belediyesi olarak “Sıfır Atık” hedefi doğrultusunda Küçük Menderes havzasının ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni kurduklarını anlattı.

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ İLE BİRLİKTE BAŞARIYORUZ”

3 yıllık süreçte merkezde ve kırsalda vatandaşların yaşadıkları yerde mutlu olmaları adına İzmir Büyükşehir Belediyesi ile omuz omuza önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Eriş, destekleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ederek, “İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte başarıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ödemiş’te 3 yılda 377 bin 562 metrekare kilit parke taş döşediğini, Ödemiş Belediyesi’ne 4,5 milyon lira değerinde 55 bin 868 metrekare kilit parke desteği sağladığını söyledi. 3 yılda yaklaşık 400 bin metrekarelik sıcak asfalt kaplaması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin içme suyu ihtiyacına yönelik olarak 16 yeni sondaj kuyusu açıp 13’ünü aktif hale getirdiğini hatırlatan Eriş, Rahmanlar Barajı’nın İZSU’ya devredilmesi sonrası kent merkezinin içme suyu ihtiyacının buradan karşılanacağını açıkladı.

DEV ÜRETİM YOLU HAMLESİ

Büyükşehir’in Ödemiş’in üretim yollarında dev bir hamle başlattığını da aktaran Eriş, “512 bin metrekarelik üretim yolunda zemin hazırlığı yapıldı. Ayrıca ilk kez Ödemiş’te uygulanan kireç stabilizasyon tekniği ile Ödemiş’te 750 bin metrekarelik üretim yolunda zemin kireçle sağlamlaştırılmış oldu. Toz, çamur, çukur olmadan üreticimizin tarlasına kolayca ulaşması, süt kamyonlarının hayvan damına her koşulda gelmesi çok önemli.

Beydağ Sulaması Arazi Toplulaştırma Projesi ile ortaya çıkan ve zemin hazırlığı yapılan yollarında DSİ’nin izin vermesi durumunda sathi kaplama yapılarak dört mevsim sorunsuz ulaşım sağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından ayrıca 3 yıllık süreçte üretim yollarında 40.000 m2 sathi kaplama yapıldı” dedi.

Birgi, Kaymakçı ve Ovakent’te itfaiye müfrezelerinin kurulduğunu söyleyen Eriş, kırsal mahallelerde yeni itfaiye birimlerinin kurulması için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Eriş, günde 10-15 kesim yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezbahası’nın giderek artan bir grafikle ayda 4000 kesim yapılan günlere geldiğini belirterek mezbahanın kent ekonomisine katkı açısından önemine vurgu yaptı.