Ödemiş Belediyesi Kent Lokantası açıyor

Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:54

Güncelleme: 24.07.2024 - 11:54

İzmir'de Ödemiş Belediyesi ekipleri, belediyeye ait Park Kafe yanındaki kapalı alanda hizmet verecek olan “Kent Lokantası” için çalışmalara başladı.

Günde 350-400 kişiye yemek verilmesi planlanan Kent Lokantası’nın 16 Ağustos Cuma günü açılması planlanıyor. Konuyla ilgili bilgiler veren Başkan Turan, “Amacımız esnafa rakip olmak değil, dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak. Uygun fiyata hem lezzetli hem de hijyenik ortamlarda hazırlanan üç çeşit yemek yemelerini sağlamak. Ücret konusunda arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. En uygun şekilde halkımızın hizmetine sunacağız.

Ödemiş Belediyesi Kent Lokantası’nın her gün 11:30-14:30 saatleri arasında hizmet verecek.