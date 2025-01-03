Ödemiş Belediyesi’nden sabah çorbası ikramı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:39

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:39

İzmir’de Ödemiş Belediyesi ekonomik şartların ağırlaştığı günümüzde öncelikle gençler ve öğrenciler olmak üzere yurttaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye, soğuk kış günlerinde sabah okula ya da işine giden vatandaşlara destek olmak amacıyla sabah saatlerinde çorba ikramına başladı. İlk uygulama Ulus Meydanı’nda yer alan saat 07.30 – 09.30 arasında Kent Lokantası önünde yapıldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, günün ilk ışıklarıyla vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Başkan Turan, “Sabah telaşıyla evden aceleyle çıkan çocuklarımızın, gençlerimizin, hemşehrilerimizin güne sağlıklı ve zinde başlamasını sağlamak için çorba ikramı uygulamamıza başladık. Hafta içi her sabah burada çorba ikramı hizmetimiz devam edecek. Daha önce söz verdiğimiz gibi vatandaşımızın her zaman yanında olmaya, ekonomik açıdan zor günlerin yaşandığı günümüzde bir nebze de olsa destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Kent Lokantası önüne kurulan çadırda ilk gün 500 kişiye çorba ve ekmek ikramında bulunuldu. Önümüzdeki günlerde kentin farklı noktalarında da bu uygulamanın yapılması planlanıyor.