Ödemiş Belediyesi’nden yeni bir sağlık hizmeti
Ödemiş Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile sosyal belediyeciliği esas alarak hizmetlerini sürdürüyor. Evde Bakım Hizmetleri kapsamında, ihtiyaç sahibi kişilere kişisel bakım, ev temizliği ve kuaförlük hizmeti verilecek.
Ödemiş Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile yapmış olduğu “Evde Bakım Hizmetleri” kapsamında yeni bir hizmet daha vermeye başlıyor. Yatalak durumda bakıma ihtiyaç duyan, yaşlı hasta ve engelliler öncelikli olmak üzere vatandaşlarımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti veren ekipler, kişisel bakım hizmetlerini de verecek.
Ev temizliği ve kişisel hijyen taleplerini karşılayamayan özel gereksinimli vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmeleri amacıyla yapılan hizmet için 153 numaralı telefondan müracaatlar alınmaktadır. Gerekli incelemeleri yapıldıktan; İlçe sınırları içinde yaşayan, günlük yaşam faaliyetlerini sürdüremeyen, ekonomik ve sosyal durumu olmayan, hasta, yaşlı ve engelli bireylerin belirli periyodlarla düzenli olarak kişisel bakımı, ev temizliği ve kuaförlük hizmeti sağlanacaktır.
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