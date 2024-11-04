Ödemiş’te rahvan atları rüzgarı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:17

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:17

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2024 yılı Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası final müsabakaları Ödemiş’te yapıldı. Günlüce Taypark Geleneksel Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı’nda yapılan müsabakalara; Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Afyon Başmakçı Belediye Başkanı Selçuk Gönüllü, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Tayfun Karataş, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcıları Cumhur Şener ve Metin Kıral, CHP İlçe Başkanı Bülent Eker, meclis üyeleri ve Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılar yer aldı.

Başkan Mustafa Turan yaptığı konuşmada; “Federasyonun yarışları ilçemizde yapacağını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Kısa zamanda en iyi şekilde organize olarak, en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan sonraki yıllarda kaliteyi arttırarak devam ettireceğiz. Ödemiş rahvan yarışlar konusunda her zaman farkını gösterecektir. Organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Yarışlar; 3’lü Taylar,4’lü Taylar, Deste, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı, Baş, İthal A ve İthal B olmak üzere 9 kategoride gerçekleşti.