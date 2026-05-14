ODTÜ’de gözaltına alınan öğrencilerden 6’sı tutuklandı!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’de Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen İlkay Akkaya konserinde yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan öğrencilerden 6’sı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada öğrencilere, ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama’, ‘Nitelikli Kasten Yaralama’, ‘Tehdit ve Hakaret’ suçlamaları yöneltildi.

21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 19 kişi gözaltına alındı. 6 öğrenci tutuklanırken, soruşturma kapsamında 7 öğrenci hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 öğrenci hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ Bahar Şenliği’nin ilk gününde Devrim Stadyumu'nda düzenlenen İlkay Akkaya konserinde, tribündeki bir grup dev Türk bayrağı açarak sanatçıyı yuhalamış ve sahneye cam şişeler fırlatmıştı. Kurt işareti yapan gruba stadyumdaki öğrenciler "ODTÜ faşizme mezar olacak" sloganlarıyla karşılık vermiş, üniversitenin özel güvenlik birimlerinin müdahale etmeye çalıştığı olayda saldırgan grup öğrencilerin müdahalesiyle Devrim Stadyumu'ndan dışarı çıkarılmıştı.

Konser sırasında yaşananların ardından, öğrenciler bazı gruplar tarafından sosyal medya üzerinden hedef gösterilmişti. "İstiklal Kadınları Hareketi" isimli oluşumun "Bu gece gözaltı haberlerini bekleyin" paylaşımından kısa süre sonra, 7 Mayıs’ı 8 Mayıs’a bağlayan gece yapılan ev baskınlarıyla öğrenciler gözaltına alınmıştı.