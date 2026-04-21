Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 yılı sınav takvimi ile Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim sınavı tarihlerini açıkladı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

120. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı, 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Adayların sınava katılabilmeleri için belirlenen eğitim bitiş tarihi ise 13 Mart 2026 Cuma günü olarak açıklandı. Bu tarihe kadar eğitimlerini tamamlamayan adayların bir sonraki sınav dönemini beklemesi gerekecek.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 5 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.