Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:12

Güncelleme: 05.03.2025 - 15:06

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Şafak Tezel’e 20 yıl önce şeker hastalığı teşhisi konuldu. Hastalık kontrol edilemediği için Şafak Tezel’in böbreklerinde 5 yıl önce hasar oluştu. 1 yıl önce son dönem böbrek yetmezliği gelişince kendisine diyaliz yada nakil seçeneği sunuldu. Şafak Tezel, 1 yıl önce böbrek nakli için ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi’ne başvurdu. Böbrek nakli için sıra beklemeye başladı. Bu sırada Canan Tezel, eşi Şafak Tezel’e böbreği vermek istedi. Doku uyumu olmadığı için böbrek nakli yapılamadı. Ardından Şafak Tezel’in babası Şaban Tezel oğluna böbreğini vermek istedi. Geçen hafta yapılan doku uyum testlerinde Şaban Tezel’in akciğer kanseri olduğu tespit edildi. Bu haberin ardından böbrek nakli bekleyen Şafak Tezel ile akciğer kanseri olan babası Şaban Tezel’in dünyası adeta başına yakıldı.

Umutların tükenme noktasına geldiği Tezel ailesinde Şaban Tezel ÇOMÜ Hastanesinde erken teşhisle hayata tutundu. Oğlu Şafak Tezel ise Bursa’da ölen bir kişinin ailesi tarafından bağışlanan organlarından ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi’ne gelen böbreğin kendisine başarılı bir operasyonla nakledilmesiyle tekrar sağlığına kavuştu. Ameliyatın ardından taburcu olma noktasına gelen Şafak Tezel’i hastanede muayenesini yapan Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Anıl Kurt, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

''TESTLER YAPILMASAYDI DAHA DA İLERLEYECEKTİ''

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, hastaya 20 yıl önce şeker hastalığı teşhisi konulduğunu belirterek, "20 yıllık süreç sonunda hastalık sağlıklı bir şekilde kontrol edilemediği için 5 yıl önce böbreklerde hasar meydana geldi. 1 yıl önce son dönem böbrek yetmezliği gelişince kendisine diyaliz yada nakil seçeneği sunuldu. Nakil sürecinde bir verici bulamadıkları için diyalize girmeye başladı. Diyaliz sosyal ve gündelik hayatı etkileyen bir iş. Bu süre zarfında aile içinde ilk önce eşi böbreğini vermek istedi. Kendisine uygunluk testleri yapıldı. Maalesef doku uyumu olmadığı için süreç ilerleyemedi. Ailesi içinde bu sefer babası organ bağışı için gönüllü oldu. Ancak babasından da vericilik sürecinde doku testleri uyumlu gelmekle beraber yapılan testlerde akciğerde bir kitle tespit edildi. Bununla ilgili ileri tetkiklerde kitlenin akciğer kanseri olduğu tespit edilince tabi süreç durduruldu. Hastamız diyalize girmeye başladı. Bu süre zarfında merkezimize nakil olmak için başvurdu. Ve ilk yapılan organ bağışında doku uyumu olumlu çıkınca hastamız Şafak beye nakil işlemi gerçekleştirildi ve sağlığına kavuştu. Burada aslında bir tarafta hüsran, bir tarafta sevinç, bir tarafta yasa durumunun olduğu karışık durumlar yaşanmakta, babası eğer verici olmayı kabul etmese testler yapılmasaydı muhtemelen akciğer kanseri daha da ilerleyecek ve hayatını kaybedecekti. Bu süreçle birlikte hem babasının hayatı kurtulmuş oldu. Hem de organ bağışı sayesinde Şafak bey sağlığına kavuşmuş oldu. Bir aile de çifte mutluluk yaşanmış oldu" dedi.

Böbrek nakli için geçen yıl müracaat ettiklerini ifade eden Şafak Tezel ise, "Bu yıl da ameliyatımızı olduk. Şu anda sağlık durumum çok iyi, Cabir hocamız başta olmak üzere diğer doktorlarımız, hemşirelerimizden Allah razı olsun. 10 gün içinde ayağa kalkıp, taburcu olma noktasına geldik. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bağış yapmak hayatı kurtarmak demektir. Babam bana böbreğini verecekti. Biz tahlilleri yaptırınca babamın akciğer kanseri olduğunu ortaya çıktı. Babamın kanser olduğunu öğrenince umudum kalmadı. Babam da rahatsız, ben de rahatsızım. Umutlarımız tükenip, sönmüştü. Fakat bize haber gelince yine umutlarımızı yitirmedik. Yine geldik naklimiz olduk. Şu anda sağlığımız iyi, babam da şu anda iyi" diye konuştu.