Öğrenci yurdunda 'özel oda' iddiası

Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 04:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin’in, Ankara Çankaya ilçesinde bulunan Tahsin Banguoğlu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nda bulunan idari binada kendisine özel oda yaptırdığı öne sürüldü.

Yurttaki özel odanın iki odanın yıkılarak birleştirildiği ve bu yapılan özel odanın inşa edildiği öğrenilen bilgiler arasında.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı bilgilere göre Şahin, kaldığı odanın bedelini ödemek için kendisini bir öğrenci odasında kalıyormuş gibi gösterdi ve konaklama için günlük 9 lira, aylık ise 276 lira ödedi. Belgede, 4 Mayıs 2023 ve 6 Temmuz 2023 tarihinde 276 lira ödediği görüldü.

Süleyman Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile 16 Aralık 2022 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Şahin daha öncesinde Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

SÜLEYMAN ŞAHİN: "BENDEN ÖNCE YAPILMIŞ BİR MİSAFİRHANE”

Süleyman Şahin, ANKA Haber Ajansı’nın “oda” ile ilgili sorularını yanıtladı.

Şahin, “Ben sizi misafir edeyim. Benden önce yapılmış bir misafirhane. Benim dışımda da misafirler kalıyor. Gelirseniz gösteririm. Ben 5 yıldan beri Ankara'dayım, ben kalmıyordum zaten. Ben son bir yıldan beri burada kalıyorum. Bana özel yapılan bir şey yok. Burada yurt müdürümüz size bütün odaları gezdirir” yanıtını verdi.

Günlüğü dokuz liraya kaldığı iddiası kendisine aktarıldığında ise Şahin, “Hayır, öyle bir şey olur mu? Ücreti neyse, bilmiyorum. Kaldığımız zaman ödüyoruz. 9 liraya nerde, 9 liralık bir rakam var mı? Bunlar çok ayıp şeyler. Burası en standart kamu kurumunun misafirhanesi. Ben mütevazi bir insanım. Kim söylüyorsa çok ayıp" dedi.

Kendisinin orada kalmasının, ödeme yapmasının resmi bir işlem olup olmadığının sorulması üzerine Şahin, “Gayri resmi değil tabi. Neyse ücretini ödüyoruz. Kalmadığı günlerin parasını da ödüyoruz. Ben mesela bu hafta 3 gün kaldım, il dışındaydım. 7 günlük para yatırdım" yanıtını verdi.

Elinde dekont ve kalınan yerin resmi kayıtlarda misafirhane olarak gösterildiğine ilişkin bir belge var mı diye sorulduğunda da “Olmaz mı, bunu yurt idaresinden alabilirsiniz. Bunlar çok ayıp şeyler. En standart misafirhane statüsündeki bir yer" karşılığını verdi.

Devlet kayıtlarında misafirhane olarak geçiyor mu diye sorulduğunda da "Geçiyor herhalde. Benden öncekiler de kalıyordu, ben de geldim kaldım. Ben kendime misafirhane açmadım. Bana 'burada kalacaksınız' denildi, ben de kaldım. Diğer arkadaşların da odası var. Burası standart devlet kurumunun misafirhanesi. Ücreti mukabilinde gelip kalan arkadaşlarımız var. İl müdürlüklerinden gelen kalan arkadaşlarımız var" dedi.

YURT YÖNETİMİ: 'BURADA MİSAFİRHANE YOK'

ANKA Haber Ajansı, Şahin’in “Burası standart devlet kurumunun misafirhanesi” sözlerini yurt yönetimine de sordu.

“Devlet memurları kanununa tabiyiz. Basına izinsiz demeç verme yetkim yok. Genel müdürlükten ya da il müdürlüğünden demeç alabilirsiniz" diyen bir yurt yöneticisi, “Bizim misafirhanemiz yok, burası öğrenci yurdu” dedi.