Öğrenciler mezuniyetlerini miting alanında yapmıştı... Rektör Özkan: 'Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Antalya’da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Türkiye genelindeki öğrenci protestolarını anlattı.

Özgür Özel, "Antalya'da Akdeniz Üniversitelilerle ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak Akdeniz Üniversitesi'nin gurur duyulacak gençlerinin yanında bir de utanç duyulacak rektörü var. Sokaklara çıkan, iradelerini savunan gençler bugün aramızda. Akdeniz Üniversitesi'nin göbeğinden saraya bağlı rektörü, bu pırıl pırıl genç kardeşlerime mezuniyet töreni yaptırmadı. Korktu onlardan. Üzülmüşler" dedi.

10'dan geri sayımın ardından keplerini atan öğrencilerden birinin kepini başına takan Özgür Özel, "Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü, işine gelene fahri doktora veriyor, işine gelene alkışlatıyor. Kendi diploması olmayan biri, hem öğrencilerimizin dilinden anlamayan, onların ruhunu bilmeyen, onların coşkusuna ortak olamayan bir rektör atamış. O rektör de mezuniyetlerini iptal etmiş" diye konuştu.





"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Siyaset yapıyorsanız memleket için yapmanız gerekir. Siyaseti şahsi şov için yapmazsınız. Hele ki siyasetin karıştırılmaması gereken en önemli kurumlar üniversitelerdir. Üniversitelere siyaset girerse, o kurumlar darmadağın olur. Bu bağlamda ben kınıyorum. Üniversitem adına ve şahsım adına, Özgür Özel'i bu yalan ve iftiraları nedeniyle en derin şekilde kınıyorum. Hakaret ve yalan içeren sözler için suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

Özkan, öğrencilere fikirlerini sorarak mezuniyet kararını aldıklarını öne sürdü.