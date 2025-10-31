Öğrenciler ve öğretmenler için yeni dönem: Eğitimde yeni sınav modeli geliyor

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda eğitime ilişkin hedeflerde en öne çıkan vurgu sınav sistemlerine ilişkin oldu.

Programda "ölçme ve değerlendirme sistemi kapsamında öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin artırılması, ölçme süreçlerinin dijital ortama taşınması ve öğrencilerin öğrenme çıktılarının bütüncül biçimde değerlendirilmesi" hedeflendi.

Buna göre ortaokul ve lise düzeyinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular içeren Okul Tabanlı İzleme uygulanarak öğrencilerin öğrenme çıktıları ile beceri düzeyleri belirlenecek.

Ölçme ve değerlendirme sistemi, eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacak.

MERKEZİ SINAVLARDA YENİ YÖNTEMLER

Ayrıca ölçme ve değerlendirmede bilgi ve iletişim teknolojileri aktif olarak kullanılacak. İki yıllık döngüler halinde ve 4, 8 ile 10'uncu sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğrenim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme yeterliliklerini belirlemeyi ve zihinsel yetkinlik düzeylerini ölçmeyi amaçlayan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması elektronik ortamda e-ABİDE olarak gerçekleştirilecek.

Merkezi sınavların değerlendirilmesinde teknolojik gelişmelere uygun yeni yöntemler uygulanacak ve yapay zeka kullanımı ile açık uçlu sorulara ait cevapların puanlanması sağlanacak.