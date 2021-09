Öğrencilerden İzmir Valiliği'ne tepki: Birkaç otel açmak sözde çözüm

23 Eylül 2021 Perşembe, 10:18

İzmir'de yüksek ev kiraları ve yurtların yetersizliği nedeniyle kalacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, parkta sabahlama eylemini üçüncü gününde de sürdürüyor. Buca'daki Hasanağa Parkı'nda toplanan öğrencilere, Eğitim- İş Sendikası üyeleri de destek verdi. İzmir Valiliği'nin "otelleri öğrencilere açacağız" açıklamasına tepki gösteren ve KYK yurtlarında 20 bininci yedekte bulunan arkadaşları olduğunu aktaran öğrenciler, "Bu sorun, sadece burada fiziki olarak bulunan bizlerin değil milyonlarca üniversitelinin sorunudur. Birkaç otel açmak gibi göstermelik, sözde çözümlerle çözülemez. Bizler kiralara üst sınır getirilmesini, KYK yurtlarının artırılmasını, yurt ücretlerinin düşürülmesini ve bursların artırılmasını istiyoruz" dedi.

Kendilerine "Yurtsuzlar" adını veren ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) kampüsünün yer aldığı Buca'daki Hasanağa Parkı'nda toplanan öğrenciler, "Barınamıyoruz, Sokaklardayız" eylemine devam ediyor. CHP İzmir milletvekillerinin ardından bu kez Eğitim- İş Sendikası İzmir şubeleri öğrencilere destek vermek için parka geldi.

Eğitim- İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ahmet Cangı, üniversiteli gençlerin barınma ve beslenme sorununun bir türlü çözüme ulaştırılamadığını belirterek, "Maalesef ki öğrencilerimiz özel yurtlara, emlakçıların eline düşürüldü. Bunun yanında taşradan gelen, gariban, ekonomik durumu iyi olmayan aile çocukları maalesef tarikat yurtlarında. Bu ülkenin geleceği karartılma noktasına getirildi. Eğitim- İş olarak diyoruz ki; her zaman laik, çağdaş, bilimsel, kamusal eğitimi savunan bizler, her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Maddi manevi bize düşen görevi her zaman yapacağız. Faşizmi hep birlikte yıkacağız" diye konuştu.

"20 BİNİNCİ YEDEKTE OLAN ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Öğrenciler adına yapılan açıklamada ise "Pandemi sonrası, eksik ve yetersiz yurtlar ve fahiş kiralar nedeniyle kazandığımız üniversitelerin bulunduğu şehirlere gelemiyoruz. KYK yurtlarında 20 bininci yedekte olan arkadaşlarımız var. Pandemi süreçlerinde niteliksiz online eğitim ile yüz yüze gelmiş olan bizler, şimdi de barınma sorunlarıyla yüz yüzeyiz. ‘650 TL neyinize yetmiyor’ diyenlere karşı bizler, memleketin farklı yerlerinde sokaklarda kalan üniversitelileriz. ‘Sokakta bir arada kalamazsınız’ diyenleri de duyduk, evimiz yok diye gözaltına alanları da... Bütün bunlara karşı birlikte mücadele edersek kazanabileceğimizi biliyoruz" denildi.

"BİRKAÇ OTEL AÇMAK SÖZDE ÇÖZÜM"

Hükümet kanadından ve İzmir Valiliği'nden yapılan "otelleri öğrencilere açacağız" açıklamalarına da değinilin açıklamada şunlar kaydedildi:

"Barınma mücadelemizi yükselttikçe iktidar tarafından bazı otellerin üniversiteliler için açıldığı bilgileri geliyor. Buradan söylüyoruz; bu sorun, sadece burada fiziki olarak bulunan bizlerin değil milyonlarca üniversitelinin sorunudur. Birkaç otel açmak gibi göstermelik, sözde çözümlerle çözülemez. Bizler kiralara üst sınır getirilmesini, KYK yurtlarının artırılmasını, yurt ücretlerinin düşürülmesini ve bursların artırılmasını istiyoruz. Ve bu taleplerimizi yükseltmeye de devam edeceğiz."