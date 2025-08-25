Öğrencilere '19 Mart' gözdağı: Eyleme katılana soruşturma ve yurttan atma!

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ardından başlayan protestoların yankıları sürüyor.

Eylemlere katılan birçok öğrenci yurttan atılma tehlikesi ve haklarında açılan soruşturma ile baş başa kalıyor.

4 Ağustos günü Trakya Üniversitesi'nde üçüncü sınıf öğrencisi bir kişi 19 Mart protestolarına katıldığı gerekçesi ile yurttan atıldı. Öğrenci yaptığı açıklamada ise, "Suç teşkil eden bir şey yapmadım. Anayasal hakkımı kullanmam kriminalize edilemez" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA ÖĞRENCİLERE 19 MART BASKISI

Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde de öğrenciler, haklarında herhangi bir soruşturma yürütülmeden ve savunmaları alınmadan yurttan çıkarıldı.

Öğrenciler, kampüste bulunan ve yıllardır öğrencilerin 7/24 kullanabildiği tek sosyal alan olan Yurdum Kafe’nin erken saatlerde kapatılacağı hakkında idari kararın ardından geçtiğimiz yıl Kasım ayında nöbet eylemlerine başlamıştı. Yurdum Kafe’nin hem gece ders çalışanlar hem de binlerce öğrencinin bir araya gelebildiği, sosyalleşebildiği tek alan olduğunu ifade eden öğrenciler, sosyal yaşam alanlarının kısıtlanmasına tepki göstermişti.

Fakat yıllar sonra eylemlere katıldıkları gerekçesiyle dört öğrencinin yurtla ilişiklerinin kesildiği ifade edildi. Öğrencilere gönderilen tebliğlerde, izinsiz eylemlere katıldıkları iddiasına yer verilirken öğrencilere savunma hakkı da tanınmadı. Öğrenciler, bu kararın gerekçesinin 19 Mart eylemlerine katıldıkları nedeni ile oluştuğu görüşünü savundu.

Son olarak, ODTÜ öğrencileri de 19 Mart eylemlerine katılmaları nedeni ile ifadeye çağrıldı.

Öğrenciler hakkında, üniversitelerin açılmasına kısa bir zaman kala Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İfadeye çağrılan öğrenciler, yurttan atılma ve soruşturma tehditlerine rağmen mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.