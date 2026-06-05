Öğrencilerin final haftasına kilit: Ege’de ‘Gece Yasağı’

Ege Üniversitesi yönetiminin aldığı yeni karar kapsamında, kampüs içerisindeki kafelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Uygulamaya göre kafeler dün saat 23.00 itibarıyla hizmet vermeyi sonlandırırken, öğrencilerin de bu saatten sonra söz konusu alanlarda bulunmasına izin verilmiyor. Öğrenciler, kararın özellikle final dönemi öncesinde hayata geçirilmesine tepki gösterdi. İddialara göre güvenlik görevlileri ve idari personel, gece saatlerinde kafelerde bulunan öğrencileri masalarından kaldırarak alanları boşalttı. Kararın ardından öğrenciler, kampüs içerisindeki ortak çalışma alanlarının yetersiz olduğunu belirterek uygulamanın gözden geçirilmesini talep etti. Öğrenciler, özellikle sınav dönemlerinde kütüphanelerde yer bulmakta zorlandıklarını, yurtlarda ise kalabalık ortam nedeniyle ders çalışma imkânlarının sınırlı olduğunu ifade etti

Gece saatlerinde açık kalan kafelerin yalnızca sosyalleşme alanı değil, aynı zamanda ders çalışma ve temel ihtiyaçların karşılandığı mekânlar olduğunu vurgulayan öğrenciler, ilim yayma cemiyeti İzmir şube başkanlığı yapmış olan rektöre çağrıda bulunarak uygulamanın kaldırılması ya da yeniden düzenlenmesini istedi.

“DÜNYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE’DEN ÜNİVERSİTE YOK”

Eğitim-İş İzmir 4 No'lu Yükseköğretim Şube Başkanı Elbey Kale, Ege Üniversitesi'nde kampüs içindeki kafelerin saat 23.00'ten sonra öğrencilere kapatılmasına tepki göstererek Uygulamanın öğrenci odaklı olmadığını belirtti. Kale, kararın geri çekilmesi için girişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunan Kale, son açıklanan dünya üniversite sıralamalarına da dikkat çekti. Kale, "İki gün önce dünya üniversite sıralamaları açıklandı. Türkiye'den ilk bin içerisinde yer alan hiçbir üniversite yok. Bu durum tesadüf değil. Yanlış uygulamaların, öğrenci odaklı olmayan politikaların, bilimle çelişen kararların ve liyakatsiz yönetim anlayışının sonucudur" dedi.

"SİYASET ÜNİVERSİTELERİN HER ALANINA GİRDİ"

Üniversitelerde siyasi etkilerin arttığını öne süren Kale, "Siyasetin üniversitelerin her alanına girmesi, liyakatsiz atamalar ve keyfi yönetim anlayışı yükseköğretimi geriye götürüyor. Atanmış ve kayyum rektör anlayışının sonucu bugün ortaya çıkan tabloyla görülüyor" ifadelerini kullandı.

Final haftasında öğrencilerin yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu hatırlatan Kale, gece saatlerine getirilen kısıtlamanın öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştıracağını söyledi. Kale, "Öğrenciler sabahlara kadar ders çalışıyor. Saat 23.00'ten sonra bir su almak, kahve içmek ya da kısa bir mola vermek isteyen öğrenciler nereye gidecek? Böyle keyfi bir uygulama kabul edilemez" diye konuştu.

Üniversite yönetimiyle görüşme girişimlerinin sürdüğünü belirten Kale, "Yetkililerle görüşmeye çalışıyoruz ancak henüz sonuç alamadık. Bu kararın geri çekilmesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.