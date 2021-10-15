Öğretmen, 150 öğrenciyi mafya liderini desteklemek için adliyeye götürdü

15 Ekim 2021 Cuma, 16:57

İddiaya göre, okulun beden eğitimi öğretmeni A.S. değişik sınıflardan topladığı 150 öğrenciyi okul idaresinin haberi olmadan dün sabah okul önünde bekleyen minibüslere bindirerek Nizip’e götürdü.

Nizip adliye sarayı önünde öğrencilerine H.Ş lehine gösteri yaptıran öğretmen A.S. duruşma sonunda da öğrencileri ile birlikte Nizip'in Yağmuralan köyündeki H.Ş'ye ait bağ evine gitti.

Burada öğrencileri ile birlikte yemek yiyen A.S., dönüş yolunda Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrolü yapıldığını görünce öğrencilerini bırakarak kaçtı.

Toplam 8 minibüsle Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen öğrencilerin ifadelerinin alınmasının ardından, ailelerine haber verilince yaşananlar ortaya çıktı. Aileler, çocuklarını almak için Nizip’e gitti.

VELİLER NE DEDİ?

Çocuklarının bilgileri dışında bir mafya liderinin duruşmasına götürülmesine tepki gösteren veliler, “Böyle bir şeye okul yönetimi nasıl izin verir? Okul yönetimi ile görüştük ve haberlerinin olmadığını söylediler. Bir okula bir günde 150 öğrenci gelmeyecek ve okul idaresinin bundan haberi olmayacak. Bizim çocuklarımız oraya eğitim almaya gidiyorlar. Okul idaresinin bu olanlardan haberi yoksa o zaman bizim çocuklarımız da Allah’a emanet okula gidiyorlar” açıklamasını yaptı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ: ÖĞRETMEN VE İKİ İDARECİ AÇIĞA ALINDI

Gaziantep Valiliği de olayı doğrulayarak, Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 150 öğrencinin Nizip’te bir mafya liderinin duruşmasına götürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilik öğretmen ile iki okul idarecisinin açığa alındığını bildirdi. Gaziantep Valiliği açıklaması şöyle:

“Bazı basın mecralarında ilimizde bir öğretmenin bir kısım öğrenciyi izinsiz olarak bir ilçemize götürdüğüne yönelik haberler yayınlanması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. İlimiz merkezde bulunan bir lisede görevli olan bir öğretmenimiz çalıştığı okulda eğitim gören öğrencilerden bir kısmını yasal izin olmaksızın araçlarla Nizip ilçesine götürmüş, güzergahta bulunan polis ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolünde durum anlaşılmıştır. Olayın idari makamlar tarafından haber alınmasına müteakip ivedi olarak 13.10.2021 tarihinde açılan soruşturmada ilk etapta bahse konu öğretmen ve iki idareci açığa alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”