Öğretmen Fatma Nur Çelik öldürülmüştü... Çekmeköy'deki saldırıda yeni gelişme: İki müdür görevden alındı

İstanbul Çekmeköy’de öğrencisi tarafından öldürülen Biyoloji öğretmeni Fatmanur Çelik’in cinayeti hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ve okul müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 2 Mart'ta meydana gelen saldırıda, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik ile birlikte Z.A. ve öğrenci S.K.’yi bıçaklamıştı. Çelik hayatını kaybederken öğrenci F.S.B. ise tutuklanmıştı.

Öğretmeni koruyamadığı için eleştirilen Bakanlık, Fatma Nur Çelik'in isminin öğretmenlik yaptığı Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verilmesini kararlaştırdı.

BAKANLAR ZİYARET ETMİŞTİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dün Çelik’in Konya’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakanlar Tekin ve Çiftçi, öğretmen Fatma Nur Çelik’in annesi Rukiye Arıcan ile kardeşi Cihan Çelik’e Konya’daki evlerinde başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla anne Arıcan’a taziyelerini iletti.