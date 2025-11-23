Öğretmenler geçim sıkıntısında: 4’te 1’i ek iş yapıyor

Türkiye’de artan yoksulluk eğitimi de olumsuz etkiliyor. Öğrenciler okullarda yeterli beslenemezken, veliler de çocuklarının gerekli eğitim araç-gereçlerini tam karşılayamıyor. Öğretmenlerin ise kiralarını öderken zorlandıkları, geçinmek için ek işlerde çalışması artık bir Türkiye gerçeği oldu. Eğitim-İş; 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken dün eğitim emekçilerinin ekonomik durumlarına ışık tutan bir anket yayımladı.

YÜZDE 57’Sİ KİRACI, YÜZDE 64’Ü KİRA ÖDERKEN ZORLANIYOR

“Öğretmenin tükenen alım gücü, büyüyen geçim sıkıntısı” başlıklı anket; 58 ilden toplam 2 bin 311 öğretmenlere yapıldı. Katılımcıların yüzde 37’si 40 yaş ve altında, yüzde 23’ü 41-45 yaş aralığında, yüzde 40’ı ise 46 yaş ve üzerinde yer alıyor. Katılımcıların yüzde 78’i evli olurken; yüzde 33’ü büyükşehir, yüzde 27’si il ve yüzde 40’ı taşrada görev yapıyor. Bununla birlikte katılımcıların yüzde 88’si ailesiyle, sadece yüzde 1’i yalnız yaşayabiliyor. Buna karşın katılımcıların yüzde 57’si kiracıyken, kira ödemekte zorlandıklarını belirten öğretmen sayısı yüzde 64’lük bir oranla kiracı yüzdesinin üstünde...

ÖĞRETMENLERİN YARISI GEÇİNEMİYOR

Anket verilerine göre; 10 öğretmenden 3’ü aylık maaşlarının 6 bin TL’den fazlasını sadece fatura giderlerine ayırıyor. Öğretmenlerin yüzde 45’i aylık gelirinin yarısından fazlasını kullanarak kredi kartı borcunu ödeyebiliyor. Bununla birlikte 3 öğretmenden 1’i ise kredi kartı borcunu düzenli ödeyemiyor. Bu olumsuz oranlar karşısında öğretmenlerin yüzde 48’i gelirinin giderini karşılayamadığını söylüyor. Öğretmenlerin yaklaşık yarısı gelirinin yetersiz olduğunu belirtmesine ek olarak, 4 öğretmenden 1’i geçinebilmek için ek iş yapıyor. Ek iş yapan 10 öğretmenden 1’i ise alanı dışında bir işle uğraşıyor.

‘ÖĞRETME MOTİVASYONLARINI KAYBEDİYORLAR’

Anketin sonuç ve değerlendirme kısmında; “Olduğundan düşük açıklanan enflasyon oranları, toplu sözleşmelerde belirlenen düşük zam oranları yoksullaşmanın ortadan kalkmasına değil derinleşmesine neden olmaktadır. Tüm bu olumsuz tablonun sonucunda eşi çalışmayan, çocuğu eğitimde olan öğretmenlerin neredeyse tamamı ekonomik sorunlarının öğretme motivasyonlarını olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. Sonuç itibariyle ekonomik geçim sıkıntısı yaşayan, refah düzeyi düşen ailesi ve kendisinin geleceği konusunda endişe içinde olan öğretmenlerin motivasyonunun düşmesi beklenen durumdur” ifadeleri kullanıldı.

EMEKLİ ÖĞRETMENLER DE ÇALIŞMAK ZORUNDA

Sendikanın ayrıca yayınladığı verilere göre; 10 emekli öğretmenden 7’si ek iş yapmak zorundayken, 3 emekliden 1’i çalışıyor. 4 emekliden 1’i maaşının yarısından fazlasını kiraya ayırıyor. Bununla birlikte; ücretli öğretmenlerin 4’te 1’i ek iş yapıyor. 3 ücretli öğretmenden 1’i ise yalnızca beslenme giderinin aylık 15 bin TL’nin üzerinde olduğunu belirtiyor. Bu rakam ise ücretli öğretmen gelirin tamamına eşit.