Öğretmenlerden, kendilerine Öğretmenler Günü'nde çiçek hediye eden İETT şoförüne sürpriz ziyaret

İETT’nin 10 yıllık kaptanı Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde aracına binen öğretmenlere, mesleki saygısı dolayısıyla yolda gördüğü çiçekçiden çiçek alarak hediye etmiş ve o anlar otobüste bulunan tüm yolcuların da alkışlarıyla desteklenmişti. Öğretmenlerin gözyaşlarını tutamadığı o görüntüler tüm Türkiye’nin de sevgisini kazanmıştı.

Hayalinin öğretmen olmak olduğunu ancak okuma fırsatı bulamadığı için İETT kaptanı olarak hayatını sürdüğünü ifade eden Şahismail Ayaztekin’e o gün otobüste olan öğretmenler büyük bir sürpriz yaptılar.

İETT tarafından ulaşılan ve 30 Kasım tarihinin Dünya Şoförler Günü olduğu söylenen öğretmenler Davut Gürler, Aslı Çiftçi Uçmaz ve Emrecan Aslan İETT’nin Anadolu Garajı'na çiçeklerle geldiler ve Ayaztekin'in Dünya Şoförler Günü'nü kutladılar.