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Okul etkinliğinde zehirlenme şüphesi: 25 kişi hastaneye kaldırıldı

Okul etkinliğinde zehirlenme şüphesi: 25 kişi hastaneye kaldırıldı

23.06.2026 20:54:00
Güncellenme:
İHA
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Okul etkinliğinde zehirlenme şüphesi: 25 kişi hastaneye kaldırıldı

Kütahya’da bir ortaokulda düzenlenen etkinlikte ikram edilen tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan 21 öğrenci ve 4 yetişkin hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kütahya’da bir okulun etkinliğinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 25 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Meydan Mahallesi’nde bulunan Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere ve katılımcılara pilav ve tavuk ikram edildi. Etkinliğin ardından bazı öğrenciler ve yetişkinlerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

Şikayetlerin artması üzerine çok sayıda kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Kütahya Şehir Hastanesi aciline gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenci ve 4 yetişkin olmak üzere toplam 25 kişi başvurdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İlgili Konular: #Zehirlenme #Kütahya