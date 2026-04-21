Okul saldırıları: İletişim Başkanlığı'ndan yaralıların durumuna ilişkin yeni açıklama

Okul saldırıları: İletişim Başkanlığı'ndan yaralıların durumuna ilişkin yeni açıklama

21.04.2026 13:28:00
ANKA
Okul saldırıları: İletişim Başkanlığı'ndan yaralıların durumuna ilişkin yeni açıklama

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarında yaralanan 8 kişinin tedavisinin sürdüğü açıklandı. İletişim Başkanlığı, yaralılara dair “bilgi yok” iddialarının dezenformasyon olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, okullara yönelik silahlı saldırıda yaralanan Şanlıurfa’da 3, Kahramanmaraş’ta ise 5 yurttaşın tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen silahlı saldırılarda yaralananların sağlık durumuna ilişkin resmi X hesabından açıklama yaptı.

"TEDAVİLERİ SÜRÜYOR"

Açıklamada, şunlar şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizdeki okullarda yaşanan elim hadiselerde 'yaralılara dair bilgi bulunmadığı' yönündeki iddialar kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon içermektedir.

Mevcut durumda, Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta ise 5 vatandaşımızın sağlık kuruluşlarımızda tedavileri kesintisiz şekilde devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreçleri, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık personelimiz tarafından gerekli hassasiyet ve özen gösterilerek anlık olarak takip edilmektedir.

Toplumsal huzuru olumsuz etkileyebilecek nitelikteki asılsız iddialara itibar edilmemesi, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."

