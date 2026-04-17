Okul saldırıları sonrası operasyonlar... Emniyet son verileri açıkladı: 411 kişiye gözaltı, 1866 URL adresine erişim engeli!

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yurt genelinde asayiş operasyonları devam ediyor.

Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü son verileri paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında; 1.866 URL adresine erişim engeli getirilmiştir.

Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır.

Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen 'C31K' isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır. Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir."