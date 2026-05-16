Okul saldırılarının ardından MEB'den yeni tedbir: Veli randevu sisteminin kapsamı genişletildi!

Eğitim kurumlarında son dönemde tırmanışa geçen ve kamuoyunda büyük infial yaratan şiddet olayları, Millî Eğitim Bakanlığı’nı acil tedbirler almaya zorladı. Özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta öğretmenleri hedef alan menfur okul saldırılarının ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in "Veli Randevu Sistemi"nin daha etkin ve güvenli hale getirilmesine yönelik yaptığı açıklamaların ardından yürütülen teknik çalışma tamamlandı.

Bakanlık, okullardaki kontrolsüz giriş-çıkışları engellemek ve eğitim emekçilerinin can güvenliğini korumak adına e-Devlet entegrasyonuyla çalışan randevu sisteminin kapsamını genişlettiğini duyurdu.

ESKİ SİSTEM GÜVENLİK İHTİYACINI KARŞILAYAMADI

Sürecin tamamen velinin inisiyatifine ve sisteme giriş yapıp randevu oluşturmasına bağlı olduğu eski model, yaşanan şiddet vakalarının ardından yetersiz kaldı. Eski sistemde veliler, yalnızca e-Devlet kullanıcı bilgileriyle "okulrandevu.meb.gov.tr" adresi üzerinden öğretmenlerin boş saatlerine göre talepte bulunabiliyordu.

Ancak okullarda yaşanan güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla tasarlanan yeni sistemle, veli randevu süreci çok kanallı, esnek ve idarenin kontrolünde olan bir yapıya kavuşturuldu.

OKULLAR DA VELİ ADINA RANDEVU OLUŞTURABİLECEK

Yeni düzenleme ile birlikte süreç yine randevu oluşturma, okul onayı ve görüşme adımlarıyla ilerleyecek ancak başvuru kanalları çeşitlendirilecek. En kritik değişiklik ise okul yönetimlerinin de gerekli gördüğü durumlarda veli adına sistem üzerinden randevu oluşturabilmesi oldu. Okul tarafından oluşturulan randevular, velilere anlık olarak SMS ve e-posta bildirimiyle iletilecek.

Veliler ise artık sadece internet sitesine bağımlı kalmayarak şu kanallar üzerinden süreci başlatabilecek:

okulrandevu.meb.gov.tr internet sitesi

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) Mobil Uygulaması

BiP platformundaki Okul-Veli Asistanı (OVA) kanalı

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM)

Bakanlık Görüşmenin "Konu Başlığını" Görecek

Sistemdeki hiyerarşik ve güvenlik odaklı denetim de artırıldı. Yeni yazılımla birlikte MEB, okullarda oluşturulan randevuların gerçekten gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edebilecek. Dahası, yapılan görüşmelerin içeriği konu başlığı bağlamında bakanlık merkez teşkilatı tarafından da sistem üzerinden takip edilecek. Böylece okullardaki kriz potansiyeli taşıyan durumlar önceden analiz edilebilecek.

ÖĞRETMEN VE VELİLERE ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) GÖRÜŞME SEÇENEĞİ

Eğitim ortamlarındaki yoğunluğu azaltmak ve özellikle çalışan ya da zamanı kısıtlı olan velilerin çocuklarının durumunu güvenle takip edebilmesini sağlamak amacıyla dijital bir adım daha atılıyor. MEB, BiP altyapısını sisteme entegre ederek öğretmen ve velilerin yüz yüze gelmeden, çevrim içi (online) görüntülü görüşme yapabilmesine imkan tanıyacak. Bu sayede hem okullardaki yabancı kişi trafiği minimuma indirilecek hem de velilerin okul üzerindeki görünürlüğü artırılacak.